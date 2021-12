Über den gestrigen Handelstag im Rahmen der XETRA-Handelszeiten gibt es wenig zu berichten. Denn die Volatilität war teilweise so gering, dass Trader im Vorfeld der Fed-Sitzung kaum ein Signal erhielten.

Recht zuverlässig war jedoch Das Thema Gap-Trading. Am dritten Tag dieser Woche wurde auch das dritte Gap auf der Oberseite zum Handelsstart eingezogen und im Verlauf wieder geschlossen. Genau diesen Punkt stelle ich hier optisch dar:

Gaps im DAX-Wochenverlauf bis zum 16.12.2021

In diesem Chart zum Wochenverlauf ist eindeutig die Abnahme der Vola zu sehen. Waren es noch 250 Punkte am Dienstag, so belief sich die Schwankungsbreite gestern auf nur noch 80 Punkte. Folgende Rahmendaten blieben zurück:

Eröffnung 15.503,64 Tageshoch 15.531,04 Tagestief 15.451,74 Vortageskurs 15.453,56 Schlusskurs 15.476,35

Damit warteten die Marktteilnehmer auf das nächste Signal, was sich entweder an einem Bruch der Sequenz absteigender Hochs oder einem neuem Wochentief ergeben würde:

Bisheriger DAX-Wochenverlauf zum 16.12.2021

Nach 20.00 Uhr sollte es dann soweit sein. Der Index entschied sich für eine Richtung.

Noch vor drei Monaten galt die Inflation in den USA als "vorübergehend", nun sind aber die Preisanstiege und damit die Inflation in vielen Wirtschaftsbereichen deutlich zu spüren.

Darauf reagierte die US-Notenbank am Vorabend und bestätigte das Zurückfahren ihrer Anleihenkäufe um monatlich 30 Milliarden US-Dollar. Im kommenden Jahr soll es bis zu drei Erhöhungen der Leitzinsen geben.

Der Markt hatte zumindest das Tapering erwartet und reagierte darauf positiv. Gerade in der letzten Handelsstunde stiegen die Kurse breit durch alle Sektoren. Diesen Schwung behielten sich die Futures auch bis zum Morgen bei. Nachbörslich und damit auch vorbörslich war dies im DAX-Endloskontrakt wie folgt zu sehen:

Starker Aufschlag in der DAX-Vorboerse am 16.12.2021

Gehandelt hatte ich am Abend im Livetrading-Event jedoch die US-Märkte. Dabei konnte ich im Dow Jones per Take Profit mehr als 100 Punkte in der zweiten Reaktion auf der Short-Seite und im Nasdaq mehrfach einige Punkte ebenfalls auf der Short-Seite realisieren. Das Setup siehst Du hier:

Nasdaq-Trade zum Fed-Event am 15.12.2021

Den ganzen Abend und alle Kontobewegungen kannst Du auch noch einmal an dieser Stelle nachvollziehen. Schau dir gern die Aufzeichnung vom Livetrading dazu hier an.

Damit sind wir im großen Chartbild nun wieder in Richtung des oberen Gaps unterwegs:

Range im DAX-Stundenchart zwischen den Gaps am 16.12.2021

Ist dies schon die Jahresendrallye?

Gedanken zum DAX-Tagesstart

Wie eingangs zusammenfasst, sind die Gaps diese Woche sehr zuverlässig geschlossen worden. Nach der Fed-Sitzung scheint heute erneut eine Kurslücke sichtbar zu werden, die uns im Xetra-DAX über 200 Punkte nach oben schiebt.

Auf eine direkte Gegenbewegung würde ich erst einmal nicht spekulieren. Vielmehr ist es wichtig, wie der Index in der breiteren Zone um 15.700 Punkte reagiert:

Szenario im DAX bei Erholung am 16.12.2021

Der gestrige Schwung ist nicht zu unterschätzen, auch wenn am Folgetag einer Fed-Sitzung oftmals diese Bewegung noch einmal zumindest teilweise revidiert wird. Ich behalte daher das heutige Gap und den Widerstandsbereich um 15.700 Punkte genau im Auge.

Spannend wird es zudem bei der EZB-Sitzung, die ebenfalls wie bei der Fed-Sitzung dann zur Pressekonferenz für Volatilität sorgen dürfte. Dies übertrage ich erneut LIVE dann ab 14.30 Uhr.

Gern erörtere ich meine weitere Blickweise gleich noch einmal live für den heutigen Handelstag. Schau dazu im Livestream gegen 8.15 Uhr auf Youtube vorbei oder im größeren Rahmen ebenfalls Live als Trading-Stream auf Twit

ch dann ab 8.30 Uhr:

Was steht zum Start des Handelstages an weiteren Terminen an?

Auch heute wird es wieder den Livetradingroom um 10.00 Uhr als feste Institution geben. Mit Marcus Klebe besprechen wir den DAX, Dow Jones und spannende Aktienwerte:

Weitere Termine für Deutschland, die EU und die USA sind hier zusammengefasst. Du findest die große Übersicht im Wirtschaftskalender auf Trading-Treff.

Der Markt PMI Gesamtindex wird heute veröffentlicht. Wie gewohnt erst 9.30 Uhr in Deutschland, dann 10.00 Uhr für die EU und 15.45 Uhr für die USA.

Parallel blicken wir auf den Einkaufsmanagerindex in Deutschland und der EU, welcher wieder etwas schwächer prognostiziert wird.

Wichtigster Termin ist die EZB-Zinssatzentscheidung 13.45 Uhr mit der Pressekonferenz um 14.30 Uhr. Dort wird Christine Lagarde die weitere Geldpolitik unserer Notenbank erörtern. Nach der Entscheidung der Fed zum Richtungswechsel gerät sie zusehends unter Druck. Wie sich dies auf den Euro und die Aktienmärkte auswirkt, bleibt die spannende Frage des Tages.

Dabei gehen die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA thematisch etwas unter, werden aber wie gewohnt auch 14.30 Uhr zusammen mit dem Phil-Fed-Herstellungsindex veröffentlicht.

Alle Prognosen von diesem Überblick sind in dieser Tabelle verankert:

Damit wünsche ich uns zum Start des Handels am Deutschen Aktienmarkt gleich viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

Auch als Videoanalyse:

