Gold erholt

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Kanzler Olaf Scholz bezeichnet Ungeimpfte als „winzige Minderheit von enthemmten Extremisten“ und redet von „Wirklichkeitsverleugnung, absurden Verschwörungsgeschichten, mutwilligen Desinformationen und gewaltbereitem Extremismus“. Nach seiner Einschätzung hätten wir bei einer vollständigen Durchimpfung und Boosterung der Bevölkerung „die Pandemie im Griff, dann würden wir alle jetzt mit unseren alten Freiheiten und unseren Familien eine besinnliche Vorweihnachtszeit erleben“. Deshalb versteht er den Unmut vieler Bürgerinnen und Bürger über die Ungeimpften. Scholz redet weiterhin von der „Kraft des Fortschritts“, der „Sicherheit durch Wandel“, der „Transformation“ und betont: „Unsere Gesellschaft ist nicht gespalten“.Kommentar: Bei einem Anteil von 69,7 % vollständig Geimpfter haben wir nach der Beurteilung von Scholz demnach eine winzige Minderheit von etwa 25 Millionen enthemmten Extremisten in einer ungespaltenen Gesellschaft.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einen etwas leichteren Dollar zulegen (aktueller Preis 50.818 Euro/kg, Vortag 50.420 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.