Seit Beginn der Corona-Pandemie profitiert der zehn Jahre alte Anbieter von Lebensmitteln in sogenannten Kochboxen, die im Abo-Modell mit Rezepten und abgemessenen Zutaten direkt an die Haustür geliefert werden, von Hygienebeschränkungen und dem Trend zum Homeoffice. Es hat den Anschein, dass dieser Trend fortgesetzt werden kann, nachdem sich die Gesellschaft auf weitere Corona-Virus-Varianten - wie beispielsweise Omikron - einstellen muss. Um die Kundschaft von derzeit fast sieben Millionen weiter auszubauen, will HelloFresh im kommenden Jahr in zwei bis drei neue Länder expandieren und sein umfangreicheres Snack- und Lebensmittelangebot namens HelloFresh Markets in vier weitere Länder bringen. In diesem Jahr starteten die Berliner in Norwegen, Italien und kürzlich in Japan und sind damit in 17 Ländern aktiv.

.

Zum Chart

.

Der am Kapitalmarkttag veröffentlichte Ausblick verunsicherte die Marktteilnehmer, die am Folgetag dem 8. Dezember den Kurs um 11 Prozent auf 76,36 Euro einbrechen ließen. Aufgrund des erwarteten KGVs 2023 von aktuell 31,5 ist das Management von HelloFresh quasi verpflichtet, mit überdurchschnittlichem Wachstum aufzuwarten. Jeder Zweifel an der Prognose sorgt für Kursverluste. Aktuell versucht das Management mit hohen Investitionen zum Markteintritt in neue Länder und gesteigerte Automatisierung das Wachstum aufrecht zu erhalten. Im Jahresvergleich fällt das Kurswachstum mit einem Plus von rund 42 Prozent trotz der aktuellen Korrektur im Aufwärtstrend weit über der Benchmark DAX aus. Die kommenden Tage werden zeigen, ob die untere Begrenzung des Trendkanals unterschritten wird und der Supportbereich bei 67,58 Euro für eine Bodenbildung geeignet ist. Eigentlich ist eine Gegenbewegung längst überfällig, nachdem auch der MACD weit in den überverkauften Bereich gewandert ist.