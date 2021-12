Die Fed will Turbo-Tapering betreiben, Jerome Powell war auf der Pressekonferenz so hawkish wie noch nie seit er im Amt ist - und dennoch feiern die Märkte Party! Warum? Ein Grund dürfte sein, dass viele mit noch heftiergen Maßnahmen der Fed gerechnet hatten. Wichtiger aber scheint, dass die Investoren vor dem großen Verfall am Freitag Short-Positionen eingegangen waren bzw. stark gehedged waren für einen Abverkauf der Aktienmärkte. Es ist also viel Mechanikm im Spiel, der grfoße Verfall spielt hier eine wahrscheinlich herausragende Rolle. Aber wie nachhaltig ist die Rally? Die Fed hat ihre vorher nur von einigen Fed-Mitgleidern verbal geäußerte hawkishe Wende nun vollauf bestätigt. Kurzfristig kann die Rally weiter gehen mit neuen Allzeihochs im S&P 500 (Saisonalität) - aber mittelfristig sind nun defensive Werte die am Besten performenden..

