Etruscus wollte mit dem Explorationsprogramm vor allem neue Ziele identifizieren und die bereits bekannten Vorkommen der Priorität nach einordnen. Dabei konzentrierte man sich insbesondere auf den so genannten Lightning Strike-Korridor nordwestlich der VMS-Lagerstätte Black Dog. Im Rahmen des Programms nahm man unter anderem 64 Schluffproben, 385 Bodenproben und 297 Gesteinsproben. Zusätzlich wurden über 1.000 geologische Kartierungspunkte auf einem Gebiet von mehr als 100 Quadratkilometern gesammelt. Damit konnte man die Explorationsanstrengungen nun auf zwei nach Ansicht von Etruscus besonders aussichtsreiche Ziele ausrichten, die man im Neuen Jahr mit einer geophysikalischen Untersuchung, einer so genannten „induced polarization“ (IP) testen will.

Der Fokus von Etruscus Resources (CSE ETR / WKN A2PBYG) liegt vornehmlich auf dem Lewis-Projekt des Goldexplorers auf Neufundland, doch verfügt die Gesellschaft in den Liegenschaften Rock and Roll und Sugar im berühmten „Goldenen Dreick“ von British Columbia über zwei weitere, interessante Projekte. Dort führte man ein Erkundungsprogramm durch, dessen Ergebnisse jetzt vorliegen.

Stephen Wetherup, VP of Exploration bei Etruscus, erklärte: „Die Feldsaison 2021 hat bei der Festlegung der Prioritäten für die Explorationsziele bei Rock & Roll für erhebliche Klarheit gesorgt. Mit dem Fokus auf zwei robuste hydrothermale Systeme, die bisher nur geringe geochemische Probenahmen und keine historischen Bohrungen aufwiesen, wurde ein klarer Weg eingeschlagen.“ Er fügte hinzu: „Beide Ziele sind teilweise von einer dünnen Schicht jüngeren vulkanischen Deckgesteins verdeckt, weshalb sie in der Vergangenheit nicht bearbeitet wurden. Die Identifizierung solcher Systeme ist der Ort, an dem künftige Entdeckungen im Stikine-Terrane zu finden sein werden, da die offensichtlichen Ziele in diesem Gebiet bereits erprobt wurden.“

Die Heather-Zone

Bevor das Unternehmen das Gebiet absteckte, hatte ein früherer Betreiber 1983 in der Zone Heather lediglich Probenahmen durchgeführt. Aber schon die Ergebnisse dieses begrenzten, nur viertägigen Programms ergaben hochgradige Gesteinsproben mit bis zu 15,5 g/t Au und identifizierten in dem Gebiet mehrere kleine polymetallische Quarz-Sulfid-Adern. Die erste Probenahme von Etruscus wurde 2019 abgeschlossen und lieferte vorläufige Ergebnisse mit bis zu 25,4 g/t Gold sowie 332 g/t Silber, 5,1% Blei und stark anomale Arsen- und Antimonwerte.

Während der geologischen Kartierung in diesem Sommer wurde festgestellt, dass diese Adern am Rande einer 350 x 200 m großen Zone mit intensivem Pyrit-Quarz-Ader-Stockwork und intensiver Pyrit-Alteration auftreten, beides Merkmale, die typischerweise mit Porphyrsystemen in Verbindung gebracht werden! Diese Entdeckung führte zum Abschluss einer 400 m x 400 m großen Bodenuntersuchung. Die Ergebnisse der Untersuchung weisen darauf hin, dass diese Pyrit-Stockwork-Zone anomale Cu-Mo-Au-As-Werte mit einem Zink-Halo enthält, der mit einem geophysikalischen magnetischen Hoch zusammenfällt. Von den 52 in diesem Gebiet entnommenen Bodenproben ergaben 10 Proben >50 ppb Gold (ein Höchstwert von 3,17 g/t Au im Boden), 12 Proben >150 pm Kupfer und 13 Proben >20 ppm Molybdän innerhalb eines Clusters direkt über der identifizierten Stockwork-Zone.

Etruscus will 2022 weitere Arbeiten auf der Heather-Zone durchführen, darunter zusätzliche Boden- und Gesteinsproben sowie eine IP-Untersuchung, um Bohrziele zu identifizieren, die nach Porphyrmineralisierung suchen sollen.

Die Discovery-Zone

Bei der Discovery-Zone handelt es sich um ein 100 x 500 Meter großes Mineralauftreten, das aus stark mit Serizit, Pyrit und Siliziumdioxid umgewandeltem Hazelton-Gestein besteht und in einem visuell spektakulären Gossan enthalten ist. Historische Gesteinsbeprobungen über dem Gossan ergaben stark anomale Silber- und Molybdänwerte; das Boden- und Schluffbeprobungsprogramm aus dem Jahr 2021 weitete dies weiter aus, wobei anomale Molybdänwerte hangabwärts des Vorkommens festgestellt wurden.

Geologie und Geochemie deuten darauf hin, dass die Discovery Zone eine hochgradige Alteration eines robusten hydrothermalen Systems darstellt, das in der Tiefe eine porphyrische Cu-Mo-Lagerstätte aufweisen könnte. Dieses Vorkommen befindet sich weniger als 200 Meter oberhalb des zwischen Stuhini-Hazleton Red Line-Kontakts, was das Potenzial laut Etruscus weiter erhöht. Es gab keine historischen Bohrungen, um diese Hypothese zu testen, und Etruscus plant auch hier 2022 eine IP-Untersuchung, um Bohrziele besser definieren zu können.

Regionale Exploration

Darüber hinaus erbrachten mehrere Gebiete auf der Liegenschaft erhöhte Goldwerte. Das Highlight waren 26,9 g/t Gold sowie zahlreiche, anomale Schluffproben mit bis zu 1,2 g/t Gold. Außerdem wurde eine junge porphyrische Intrusion mit signifikanten Molybdän-Adern identifiziert und mit bis zu 8.640 ppm Mo untersucht. Diese Ziele müssen weiterverfolgt werden, um festzustellen, ob eine Weiterführung gerechtfertigt ist.

Die Gesteinsbeprobung im Zielgebiet Thunderstruck konnte kein signifikantes Größenpotenzial nachweisen, obwohl das mineralisierte System für Interpretationen offenbleibt. Das Ziel Hurricane, ein starker geophysikalischer Leiter, der bereits im Jahr 2020 identifiziert wurde, wurde ebenfalls beprobt und kartiert. Es wurde bestätigt, dass der Horizont mit der Black-Dog-Stratigraphie korreliert, wobei graphitischer und pyritischer Schwarzschiefer vorhanden ist, jedoch wurde zu diesem Zeitpunkt keine signifikante Konzentration wirtschaftlicher Metalle identifiziert.

Die auf dem Grundstück Sugar durchgeführten Arbeiten identifizierten mehrere neue Skarnvorkommen mit hohem Kupfergehalt. Nachfolgende Probenahmen auf dem Ziel Hammer, einem Kupfer-Magnetit-Skarn-Vorkommen mit einer übereinstimmenden geophysikalischen Anomalie, ergaben bis zu 6,9% Kupfer. Hammer ist nach wie vor ein Ziel, das ein robustes Alterationssystem mit lokal hohen Kupferwerten sowie mit erhöhtem Goldgehalt aufweist. Weitere Arbeiten sind aber erforderlich.

Bohrgenehmigung ausgeweitet

Wie Etruscus zudem meldet, hat man eine Anpassung zum bereits für die Rock and Roll-Liegenschaft erteilten Mines Act Permit erhalten, die Bohrungen und bodenbasierte, geophysikalische Untersuchungen auf wesentlich größeren Landflächen ermöglicht, teilweise sogar auf der Sugar-Liegenschaft. Bis zu 80 Bohrstandorte sind genehmigt und können bis 2026 genutzt werden. Alle bereits erwähnten Ziele sind dabei abgedeckt, sollten sie für Bohrungen in Betracht gezogen werden. Zuvor deckten die Genehmigungen nur die Gebiete südliche des Flusses Iskut um die Black Dog-Lagerstätte herum ab.

Zudem erhält die Region, in der Etruscus hier tätig ist, jetzt deutlich mehr Aufmerksamkeit. So hat zum Beispiel Hochschild Mining in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Skeena Resources auf der nahegelegenen Goldmine Snip erklärt, als Betreiber auftreten zu wollen. Dazu werde man rund 100 Mio. Dollar investieren, um sich einen Anteil von 60% zu verdienen. Laut Etruscus deutet das stark auf die Möglichkeit hin, dass die Infrastruktur um das Minengebiet herum, ausgebaut wird. Und die Rock and Roll-Liegenschaft ist nur 7 Kilometer entfernt.

Hinzu kommt, dass Newcrest Mining die Übernahme der Bruckejack-Goldmine bzw. von Pretium Resources für 3,5 Mrd. Dollar begonnen hat. Damit verfügt Newcrest jetzt über zwei in Betrieb befindliche Minen im Goldenen Dreieck und lenkt damit Etruscus zufolge weitere, internationale Aufmerksamkeit auf diese Bergbauregion.

