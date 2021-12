Anlegertrends Neue dreijährige USA-Anleihe Die Vereinigten Staaten von Amerika nehmen über eine Anleihe (WKN A3KZYP) frisches Kapital in Höhe von 61,96 Milliarden US-Dollar auf. Diese weist eine Laufzweit bis zum 15.12.2024 auf. Zu einem Nominalzinssatz von 1,00% finden die Zinszahlungen im halbjährlichen Turnus und erstmalig am 15.06.2022 statt. Sowohl der Mindestbetrag der handelbaren Einheit als auch die kleinste übertragbare Einheit belaufen sich bei der USA-Anleihe auf privatanlegerfreundliche 100 US-Dollar. Mit einem Rating von AA+ werden die USA von S&P derzeit als sichere Anlage eingestuft.

Bundesanleihen Direkt zum Start in die Woche der Zinsentscheide musste der richtungsweisende Euro-Bund-Future gegenüber dem Freitagsschlusskurs einen deutlichen Abschlag von 51 Basispunkten hinnehmen. Ausgehend von 173,91 Prozentpunkten kletterte er am Dienstag zwischenzeitlich bis auf 174,75 Prozentpunkte. Im weiteren Verlauf konnte der Euro-Bund-Future dieses Niveau aber nicht halten und fällt bis Mittwochnachmittag auf 174,24 Prozentpunkte zurück. Hieraus ergibt sich für die zehnjährige Bundesanleihe eine Rendite von -0,36%. In der Vorwoche lag die Rendite mit -0,37% nur geringfügig niedriger. Dagegen ist die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe um fünf Basispunkte auf -0,05% gestiegen.

Anleihe von John Deere handelbar

Ab sofort ist am Börsenplatz Stuttgart eine zum 13.10.2026 fällige Anleihe (WKN A3KXLM) des amerikanischen Industriekonzerns John Deere handelbar. Bei einem Emissionsvolumen von 400 Millionen US-Dollar bezahlt John Deere seinen Gläubigern einen jährlichen Zinssatz von 1,30%. Dabei erfolgen die Zinszahlungen im halbjährlichen Turnus und erstmalig am 13.04.2022. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar. S&P ratet John Deere mit A. Die Anleihe kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.

Drei US-Dollar-Anleihen von Ecolab

Ecolab, ein amerikanischer Anbieter von Reinigungs- und Hygienesystemen, emittiert drei neue Anleihen mit Laufzeiten zwischen 2027 und 2051. Die erste Anleihe (WKN A3KZ13) weist bei einer Fälligkeit zum 01.02.2027 ein Emissionsvolumen von 500 Millionen US-Dollar auf. Hier zahlt Ecolab seinen Gläubigern einen Kupon von 1,65%. Die zweite Ecolab-Anleihe (WKN A3KZ14) läuft bis zum 01.02.2032 und verfügt über ein Emissionsvolumen von 650 Millionen US-Dollar. Für die längere Laufzeit erhalten Anleger auch eine höhere Verzinsung von 2,125%. Bei beiden genannten Anleihen finden die Zinszahlungen im halbjährlichen Turnus und erstmalig am 31.07.2022 statt. Die dritte Anleihe (WKN A3KZ15) wird sogar erst am 15.12.2051 fällig. Bei dieser 30-jährigen Anleihe beträgt das Emissionsvolumen 850 Millionen US-Dollar. Dabei zahlt Ecolab eine jährliche Verzinsung von 2,70%, die ebenfalls im halbjährlich Turnus erfolgt, erstmalig aber am 15.06.2022 ausbezahlt wird. Alle drei Ecolab-Anleihen weisen einen Mindestbetrag der handelbaren Einheit von 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar auf. Moody‘s vergibt für Ecolab ein A3 Rating. Ecolab kann die Anleihen vorzeitig kündigen.

