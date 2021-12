Nachdem die Corona-Pandemie mit Verlaufstiefs um 30,00 Euro weitestgehend verdaut worden ist, gelang es Mitte dieses Jahres zurück an die Hochs aus Anfang 2018 um 86,80 Euro zuzulegen. Der Herbst war von kurzfristigen Abschlägen in den Bereich von 62,00 Euro geprägt, die letzten Wochen konnten wieder eine Aufwärtsbewegung zurück an die aktuellen Jahreshochs hervorbringen. Gelingt es nun das Doppelhoch der letzten Jahre per Wochenschlusskurs zu überwinden, könnte hieraus ein mittelfristiger Folgeanstieg hervorgehen.

Die Spannung steigt

Um von einem mustergültigen Folgekaufsignal mit Zielen um 94,11 und darüber glatt 100,00 Euro zu profitieren, sollte mindestens ein Wochenschlusskurs oberhalb von 88,00 Euro zustande kommen. Nur in diesem Szenario ließe sich das favorisierte Aufwärtspotenzial freisetzen und über entsprechende Instrumente daran partizipieren. Kurzfristig sollten jedoch Abschläge nicht außer Acht gelassen werden, Unterstützungen findet die Aurubis-Aktie um 81,15 und darunter im Bereich von 75,00 Euro.