Die Biopharmaka-Company Cybin Inc. ( NEO CYBN / WKN A2QJAV ) , die sich der Entwicklung „psychedelischer“ Medikamente widmet, hat jetzt vom US-Patent- und Markenamt eine so genannte Notice of Allowance für die Patentanmeldung Nr. 17/394,038 erhalten, die sich auf CYB004 bezieht, die deuterierte psychedelische Tryptaminverbindung des Unternehmens, die für die potenzielle Behandlung von Angstzuständen entwickelt wurde! Damit ist das Patent bis auf letzte administrative Schritte erteilt und es kein Wunder, dass die Cybin-Aktie heute deutlich im Plus liegt.

„Der Erhalt dieser Notice of Allowance vom USPTO stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Erweiterung unseres Portfolios an geistigem Eigentum dar, das die Entwicklung von Psychedelika zu Therapeutika für die unzähligen bedürftigen Patienten vorantreibt, und zeigt nachdrücklich das Engagement des Unternehmens bei der Entdeckung und Entwicklung von differenzierten psychedelischen Wirkstoffen zur Behandlung der psychischen Gesundheit“, erklärte Cybin-CEO Doug Drysdale, verständlicherweise hoch erfreut. „Nach seiner Erteilung könnte dieses Patent eine breite Palette von Ansprüchen abdecken, die unser geistiges Eigentum im Bereich der psychedelischen Medizin unterstützen und unsere aufstrebende Spitzenposition in dieser sich entwickelnden Branche weiter stärken.“

Die Bedeutung dieser Neuigkeit kann unserer Ansicht nach nicht genug betont werden, da Angaben des U.S. National Institute of Mental Health zufolge Angststörungen eine der häufigsten psychischen Erkrankungen in den USA sind, von denen jährlich 40 Millionen Erwachsene oder etwa 18 % der Bevölkerung betroffen sind. Wie Cybin ausführt, existieren zwar viele verschreibungspflichtige Medikamente, doch sind diese Behandlungen nicht bei allen Patienten gleichermaßen wirksam. Bis zu 50% (!) der Patienten mit allgemeinen Angststörungen sprechen nicht auf die Erstbehandlung an, so das Unternehmen. Die derzeitige Standardbehandlung von Angststörungen erfordere zudem eine chronische Verabreichung von Medikamenten, die erst nach langer Zeit wirken und verschiedene potenzielle Nebenwirkungen wie Gewichtszunahme, Magen-Darm-Störungen, sexuelle Funktionsstörungen und Entzugserscheinungen aufweisen.

CYB004 hingegen sei ein (jetzt) patentrechtlich geschütztes deuteriertes psychedelisches Tryptamin, welches das Potenzial habe, Angststörungen eben ohne die bekannten Nebenwirkungen der derzeitig verfügbaren Therapeutika zu behandeln, so Drysdale.

Cybin verfolgt nun mehrere zusätzliche Möglichkeiten zur Sicherung und Unterstützung seiner Patentposition für die Forschung und Entwicklung von deuterierten Tryptaminen für zukünftige psychedelische Behandlungen von psychischen Erkrankungen.

