Kostenloses Webinar Mit Dividendenaktien zum passivem Einkommen Für all diejenigen, die sich bisher mit Dividenden noch nicht auseinandergesetzt haben, bietet Smartbroker mit einem kostenlosen Web-Tutorial am Dienstag, den 21. Dezember 2021, einen ersten Einstieg in das Thema. Nichts tun und trotzdem Geld verdienen. Was nach einem Wunschgedanken klingt, ist mit Dividenden durchaus möglich. So ist der Aufbau eines passiven Einkommens durch die Beimischung von Dividendenaktien im eigenen Portfolio bei vielen Anlegerinnen und Anlegern ein fester Bestandteil ihrer Anlagestrategie. Allerdings sind Dividenden nicht unbedingt gleich Dividenden. So braucht es neben einem Verständnis der Vor- und Nachteile von Dividenden auch das Wissen zu wichtigen Kennzahlen, mit denen sich die Ertragschancen von Dividendenaktien besser bewerten lassen. Für das Tutorial am Dienstag, den 21. Dezember, wurde Finanzbloggerin Jenny Dressel eingeladen, die Ihnen neben der Vermittlung eines grundlegenden Verständnisses rund um Dividenden auch wichtige Kennzahlen für die Auswahl von Dividendenaktien vorstellen wird. Melden Sie sich noch heute zum kostenlosen Web-Tutorial „Zinsen der Neuzeit – Das können Dividenden“ von Smartbroker an und sichern Sie sich Ihren Platz in der ersten Reihe. Hier geht es zur Anmeldung! Start ist um 19 Uhr.







