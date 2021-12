So schön für die Bullen die Fed-Party vor allem des Nasdaq auch war - so schnell scheint nun wieder Ernüchterung einzukehren! Und das nicht zu Unrecht: die Fed war gestern extrem hawkish - dass vor allem der Nasdaq eine so starke Rally absolvierte, liegt vor allem an der Markt-Mechanik im Umfeld des morgigen großen Verfalls! Deutlich besser als die Tech-Werte - selbst eine Apple heute deutlich unter Druck - halten sich die Vaulue-Indizes wie der Dow Jones oder auch der Dax. Das entspricht dem normalen Muster in Zyklen, in denen die Fed die Zügel strafft: vor allem hoch bewertete und unprofitable Tech-Unternehmen geraten unter Druck. Die EZB und vor allem Frau Lagarde heute mit einer mäßig unterhaltsamen Märchen-Stunde..

Hinweis aus Video: "Monetärer Klimawandel und Aktienmärkte: was passiert 2022?" mit Robert Halver (Boom und Bust, Folge 12), heute 18.30Uhr unter folgendem Link zu sehen:

https://www.youtube.com/watch?v=QLsPK1Q439E

Das Video "Nasdaq: Fed-Rally als Bullenfalle?" sehen Sie hier..