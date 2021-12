EZB und Fed Auswirkungen: So reagiert der DAX auf die Notenbanken zum Verfallstag hin. Die Vola ist bleibt weiter hoch.

Impulse im DAX durch die Notenbanken

Der DAX zeigte am Donnerstag direkt zum Handelsstart Stärke. Nach der Fed-Sitzung am Mittwochabend und der Bekenntnis, dass die US-Wirtschaft sehr robust ist und sogar den Rückbau der Anleihenkäufe und mehrere Zinsanhebungen verdauen kann, sahen wir auf breiter Basis Aufschläge am Markt.

Das Gap am Morgen war entsprechend groß und erzielte direkt Kurse über 15.700 Punkte. In dieser Region hielt sich der Index zunächst auf und tendierte sogar zum Wochenhoch. Es wurde nicht ganz erreicht.

Mein gestrigen Bild mit dem Zielbereich war damit schon in der Vorbörse erreicht und später erst einmal Unterstützung (Rückblick):

Szenario im DAX bei Erholung am 16.12.2021

Bis zur EZB-Sitzung bröckelten die Kurse leicht ab, um dann stärker zu fallen. Ein Mix aus Enttäuschung nach der Rede von Christine Lagarde und erneut fallenden Notierungen an der Wall Street waren für das Eintauchen in den neuen Gap-Bereich verantwortlich. So halbierte sich diese Kurslücke in etwa. bis zum Abend und brachte die bekannten Sorgen wieder zurück aufs Parket.

Konträr ist die Politik der beiden Notenbanken und genau so konträr präsentierten sich auch die Reaktionen auf beide Pressekonferenzen im Chartbild:

Intraday-Richtungswechsel im Zuge der Notenbanken beim DAX am 16.12.2021

Dabei stieg die Volatilität nach dem ruhigen Mittwochshandel nun wieder sprunghaft an. Folgende Tagesparameter wurden hinterlassen:

Eröffnung 15.708,94 Tageshoch 15.780,93 Tagestief 15.621,57 Vortageskurs 15.476,35 Schlusskurs 15.636,40

Wir stehen damit vor einem weiteren Gap an der Unterseite, was nur wenige Punkte über dem Gap vom vergangenen Dienstag eingezogen wurde:

Mittelfristiger DAX-Chart mit Gap zum 17.12.2021

Geht diese Bewegung nach der EZB-Sitzung auf der Unterseite weiter?

Start in den DAX-Freitag

Im Livetrading zur FED-Sitzung hatte ich bereits erwähnt, dass starke Bewegungen sehr oft am Folgetag wieder revidiert werden. Schau Dir gern die komplette Aufzeichnung des Events auf YouTube an.

Genau das sahen wir dann auch in den USA gestern. Beim Nasdaq recht schnell, so dass dieser bis zum Ende des XETRA-Handels schon auf die 16.000 zurücklief, im Dow Jones erst später direkt zum Handelsende.

Fakt ist, dass wir hier von einigen Marktteilnehmern eine Enttäuschung sehen. Wenn Kurse schnell steigen und dann doch wieder abgekauft werden, ist dies immer ein Warnsignal.

Diese Bewegung setzte sich im Endloskontrakt entsprechend nach dem XETRA-Ende fort und markiert heute zum Handelsstart deutlich tiefere Notierungen:

Vorbörse im DAX negativ zum 17.12.2021

Um dies noch einmal mit der Fed-Sitzung in Einklang zu bringen: Die Kursnotierungen tendieren in Richtung des Fed-Niveaus vor der Bekanntgabe der Maßnahmen. Dies ist um 15.500 erreicht:

Fed-Bereich in der DAX-Vorbörse am 17.12.2021 erreicht

Damit stehen wir zur DAX-Eröffnung erneut dort, wo wir auch schon am Mittwoch größtenteils verweilten. Geht die Ernüchterung ab diesem Level weiter, ist das untere Gap-close bis 15.380 zum heutigen Verfallstag, der natürlich ebenfalls für Volatilität sorgt, technisch schnell möglich.

Ich halte mich selbst zum Verfallstag mit Swing-Trader zurück und versuche im Handel nur in den kurzen Zeiteinheiten an markanten Marken aktiv zu sein. Auch wenn die Volatilität seit Jahren an Verfallstagen gering ausfiel, sollte man dennoch sein Kapital im Zweifel schützen.

Weitere Informationen und Streams lade ich Dir gerne auf YouTube als eine Art Archiv hoch:

Was steht zum Start des Handelstages an weiteren Terminen an?

Termine und Events am 17.12.2021

Auch heute wird es wieder den Livetradingroom um 10.00 Uhr als feste Institution geben. Mit Marcus Klebe besprechen wir den DAX, Dow Jones und spannende Aktienwerte:

Weitere Termine für Deutschland, die EU und die USA sind hier zusammengefasst. Du findest die große Übersicht im Wirtschaftskalender auf Trading-Treff.

Die Tagung des Europäischen Rates setzt sich fort, ebenfalls steht der EU-Gipfel an.

Um 8.00 Uhr blicken wir auf die Erzeugerpreise aus Deutschland. Sie werden stärker aber von der Intensität etwas rückläufig erwartet.

Mit Spannung blicken wir dann 10:00 Uhr auf den ifo-Geschäftsklimaindex und die Verbraucherpreise der EU eine Stunde danach. Diese Daten werden Signalwirkung für Das Thema Inflation am Markt haben.

Zum eigentlichen Verfall um 12.00 Uhr im STOXX und 13.00 Uhr im DAX dürfte dann die Volatilität ebenfalls hoch sein.

Aus den USA werden keine Wirtschaftstermine mit hoher Relevanz gelistet.

Alle Prognosen von diesem Überblick sind in dieser Tabelle verankert:

Wirtschaftsdaten am 17.12.2021

Damit wünsche ich uns zum Start des Handels am Deutschen Aktienmarkt gleich viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

Auch als Videoanalyse:

