Langfristig betrachtet befindet sich der Euro-Bund Future im Aufwind, dabei erreichte der Index im März 2020 einen Höchststand von 177,97 Euro. Allerdings hat sich bereits ein Jahr zuvor eine Handelsspanne zwischen 166,06 und 175,30 Euro durchgesetzt, innerhalb derer sich die Trendverläufe in unregelmäßigen Umständen abwechseln. Nachdem im Oktober der untere Bereich einem Test standhalten musste, drehte der Index zur Oberseite ab und begab sich an die obere Begrenzung 175,30 Euro aufwärts. Die aktuelle Monatskerze in Form eines Doji trägt einer potenziellen Trendwende nun Rechnung.

Schlusskurs entscheidend

Aus technischer Sicht treten Trendwendesignale erst bei einem Kursniveau von unter 173,00 Euro ein, Abschläge auf 171,50 und darunter 170,10 Euro wären dann die Folge. Ein derartiges Szenario würde sich für ein entsprechendes Short-Investment anbieten, vielleicht wird sogar noch einmal der Unterstützungsbereich der letzten Jahre 166,06 Euro angesteuert. Chancen auf einen Test der Jahreshochs aus 2020 bei 177,97 Euro werden dem Euro-Bund dagegen erst oberhalb von 175,45 Euro eingeräumt.