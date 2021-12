Kissigs Portfoliocheck: BioNTech ist Primecap Managements erste Wahl im Kampf gegen Corona

In meiner Kolumne "" nehme ich regelmäßig für das " Aktien Magazin " von Traderfox die Depots der besten Investoren unserer Zeit unter die Lupe.Bei meinem 170. Portfoliocheck blicke ich wieder in das Depot von, die drei milliardenschwere Fonds für diemanagen und mit den Primecap Odyssey Fonds auch drei "Eigenproduktionen" am Start haben. Mit diesen erzielten sie seit 1985 eine durchschnittliche Jahresrendite von über 13% und liegen damit rund 2% p.a. vor dem S&P 500.

BioNTech [WKN: A2PSR2] hat sein Hauptlisting an der NASDAQ und taucht daher auch in den vierteljährlichen 13F-Meldungen der großen US-Investoren an die SEC auf. Primecap setzt bereits seit dem IPO im Oktober 2019 auf BioNTech und hat seine Position seitdem weiter aufgestockt...



Disclaimer : Habe Adobe, Alphabet, BioNTech, Microsoft auf meiner Beobachtungsliste und/oder in meinem Depot/Wiki.

Bei ihren Anlageentscheidungen schauen die Macher von Primecap nicht nur auf die fundamentalen Daten eines Unternehmens, sondern vor allem auch auf seine künftigen Entwicklungschancen und setzen auf einen Macher an der Unternehmensspitze anstelle eines Kollektivs.Primecap war zuletzt wieder eher auf der Verkäuferseite aktiv und beendete das Quartal 2021 mit 338 Werten im Portfolio, darunter 8 Neuaufnahmen. Die Turnoverrate war dabei mit 1% erneut sehr bescheiden und der Depotwert betrug rund $141,7 Mrd. Das Portfolio ist von fünf Sektoren geprägt: An der Spitze liegt weiterhin Technologie mit 30,7% vor Gesundheit mit 26,7%. Dahinter folgen Industriewerte mit 11,7%, zyklische Konsumwerte mit 10,6% und Financial Services mit nun ebenfalls 10,6%. Die größte Position ist schon seit längerer Zeit Eli Lily, deren Gewichtung trotz des erneuten kleineren Teilverkaufs auf 5,33% angewachsen ist. Alphabet ist mit 3,9%, verteilt auf die A- und C-Aktien, die zweitgrößte Position im Depot. Dahinter haben Microsoft und Biogen wieder die Plätze getauscht und Adobe verteidigte seinen fünften Rang.