Am Donnerstag, den 12. November veröffentlichte die Deutsche Telekom die Zahlen zum dritten Quartal 2021. Dabei konnte ein organisches Umsatzwachstum von 2,1 Prozent auf 26,9 Milliarden Euro bekanntgegeben werden. Leider liegt beim Konzernüberschuss im Quartal bereinigt um Sondereinflüsse ein Minus von 13 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro vor. Erfreulich sind die starken Kundenzuwächse bei T-Mobile US, wo die Zahl der Vertragskunden zwischen Juli und September um 1,3 Millionen zunahm. Per 30. September betreute das Unternehmen in den USA insgesamt 106,9 Millionen Kunden. Die Jahresprognose des gesamten Konzerns für das EBITDA AL wurde von 37,2 Milliarden Euro auf rund 38 Milliarden Euro angehoben. Für die Aktionäre erfreulich ist der Anstieg der Dividende von 0,60 auf 0,64 Euro je Aktie.

Zum Chart

Im übergeordneten Bild konnte der Aktienkurs der Deutschen Telekom aufgrund der anstehenden Integration des US-Mobilfunkers Sprint die epische Seitwärtsrange zwischen 14,51 und 15,43 Euro nach oben hin verlassen und einen Aufwärtstrend ausbilden, der bis Ende August 2021 intakt war. Ab Ende November 2021 setzte eine Konsolidierung ein, die bei der Kernunterstützung von 15,43 Euro eingebremst wurde und von einer Bodenbildung gefolgt wird. Nach der Kursstabilisierung könnte die Aktie der Telekom wieder an Terrain gewinnen, wenn das Zinsniveau nicht zu stark steigen sollte, nachdem die Dt. Telekom einen Schuldenberg von rund 130 Milliarden Euro vor sich herschiebt. Weiters sieht der Jefferies Analyst Ulrich Rathe das Kursziel bei 21,80 Euro und belässt die Einstufung auf „Buy“. Außerdem setzen Ulrich Rathe und seine Kollegen die Deutsche Telekom auf die Liste der „Top Picks“ für Europa 2022. Sollten die 21,80 Euro erreicht werden, entspräche dies einem Zugewinn von 35 Prozent ohne Hebel.