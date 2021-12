Fed stellt Freifahrtschein aus, EZB tritt nur leicht auf die Bremse

Inhaltsverzeichnis

Fed stellt Freifahrtschein aus

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht – vielleicht schreiben Sie mir einmal Ihren Eindruck vom aktuellen Kursgeschehen – jedenfalls finde ich den Markt derzeit sehr widersprüchlich. So war es für mich vorgestern nur wenig nachvollziehbar, dass die Aktienmärkte derart bullish auf den neuen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) reagiert haben.

Sicherlich, in den Medien findet man heute wieder eine Vielzahl scheinbar plausibler Erklärungen. Doch auch zu diesen gibt es Widersprüche. So heißt es zum Beispiel, die Aktienkurse seien gestiegen, weil die Fed endlich den Kampf gegen die hohe Inflation aufnimmt. Aber waren es nicht gerade Aktien als Sachwerte, die auch von der hohen Inflation profitiert haben. Wird die Inflation nun bekämpft, fällt damit noch ein wichtiger Kaufgrund weg. Auch ist zu lesen, der Markt sei gestiegen, weil die Notenbank die Erwartungen erfüllt hat. Doch hat sie das tatsächlich? Schauen wir uns dazu den neuen Kurs der Fed im Detail an: