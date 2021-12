Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

> MÄRKTE & KURSE | Die Euphorie über die klare geldpolitische Ausrichtung der Fed ist am Donnerstag an den US-Börsen wieder verpufft. Da die britische Notenbank gestern den Leitzins überraschend stark von 0,1 auf 0,25 % anhob, kamen an der Wall Street wieder Zinssorgen auf. Die zinssensiblen Technologietitel gerieten deshalb verstärkt unter Druck. Der Nasdaq 100 gab nach einem Minus von 2,61 % auf 15.863 Punkte fast seine ganzen Vortagesgewinne wieder ab. Während sich der Dow Jones mit einem Minus von 0,08 % auf 35.897 Punkte noch recht wacker hielt, gab der S&P 500 um 0,87 % auf 4.668 Punkte nach. Das Zinsthema dürfte heute auch an den deutschen Börsen in den Vordergrund rücken. Nach der gestrigen Ratssitzung der EZB verkündete Notenbank-Chefin Christine Lagarde während eines sehr fahrigen Auftritts nur minimale Korrekturen bei den Anleihekäufen. Der heute anstehende große Verfallstag dürfte zudem für einen volatileren Handel sorgen. Außerdem wird am Vormittag der Ifo-Geschäftsklimaindex veröffentlicht. Der Dax eröffnete heute mit einem Minus von 0,23 % bei 15.599 Punkten und passte sich damit der eingetrübten Stimmungslage an.Gute Nachrichten gab es unterdessen aus der deutschen Industrie.