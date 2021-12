Nach einem freundlichen Start in das Jahr 2021, der am 8.1.21 mit einem Jahreshoch bei 38,65 Euro begleitet wurde, korrigierte die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) bis zum am 20.7.21 auf 28,39 Euro, den tiefsten Stand der vergangenen 12 Monate. Danach konnte die Aktie wieder die Marke von 30 Euro zurückerobern und wird derzeit im Bereich von 35 Euro gehandelt.

Die die steigenden Strompreise die Ergebnisse im Versorgersektor positiv beeinflussen könnten, bekräftigten die Experten von JP Morgan Chase mit einem Kursziel von 47,50 Euro ihre „Overweight“-Einstufung für die RWE-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditechancen vorfinden, wenn die RWE-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder das alte Jahreshoch bei 38,65 Euro erreichen kann.