Dividendenstrategie – Gerne, aber richtig

Die vermeintlich attraktive Dividendenrendite ist ein Totschlagargument, das von unbedarften Anlegern leider viel zu häufig herangezogen wird, um eine Investition in Unternehmen zu rechtfertigen, auch wenn es sich hierbei um Unternehmen von zweifelhafter Qualität handelt. Dabei gibt es zusätzlich zur Dividendenrendite wichtige Parameter, die über langfristigen Erfolg oder Misserfolg eines Dividendeninvestments entscheiden.

Vergessen Sie ‚Je höher, desto besser‘

[…] Welches Unternehmen ist der bessere Dividendenzahler? Daimler oder SAP? Ganz klar Daimler, werden viele Anleger selbstsicher entgegnen. Allerdings müssen wir hier bereits mit dem ersten Mantra aufräumen. Die Dividendenrendite ist kein Kriterium beim Kauf von Dividendentiteln. Während SAP auch parallel zur Umwälzungen des Jahres 2020 an seiner Dividende festhalten konnte, musste Daimler selbige zusammenstutzen. Die vormals gebotene vermeintliche Dividendenrendite war nicht mehr das digitale Papier wert, auf der sie abgedruckt war.

Somit ist es nicht die Dividendenrendite, worauf es ankommt. Vielmehr ist es die Kontinuität, mit der die Ausschüttungen vorgenommen werden. Denn ganz im Gegenteil ist es gerade bei vermeintlichen Hoch-Dividendenzahlern nur eine Frage der Zeit, bis es zu Dividendenkürzungen oder Streichungen selbiger kommt. Eine hohe Dividendenrendite (die auf den meisten Portalen in der Regel auf Basis der Ausschüttungen des letzten Jahres berechnet werden) ist oft nur das Resultat eines zuvor gecrashten Aktienkurses.

Nach dem Rückgang beim Kurs – für den möglicherweise ein eingebrochenes Geschäft verantwortlich ist – folgt in der Regel auch eine Kürzung der Dividende. Was nutzt da eine vermeintlich hohe Dividendenrendite auf Basis vergangener Ausschüttungen. Ein langfristiger Vergleich zwischen den beiden Unternehmen kann in Sachen Kontinuität ausgesprochen erhellend wirken.

Auge auf die Ausschüttungsquote

Wer es wirklich ernst mit dem Kauf von Dividendenwerten meint, muss neben der Dividendenhistorie zusätzlich auch die Ausschüttungsquote prüfen.

Die Ausschüttungsquote (Payout Ratio) gibt an, welchen prozentualen Anteil vom erzielten Gewinn ein Unternehmen in Form von Dividenden ausschüttet. Eine ‚richtige‘ Quote gibt es hierbei nicht, sondern diese hängt ganz vom Geschäftsmodell und den individuellen Marktgegebenheiten ab. Bei SAP wirkt eine Ausschüttungsquote von rund 40 Prozent angemessen. Einerseits bleibt dadurch der Spielraum für weitere Erhöhungen bzw. eine fortgeführte Zahlung auch in einem zwischenzeitlich schwachen Jahr gegeben. Andererseits behält man sich genügend Cash im Unternehmen, um ausreichend Geld für Wachstumsinitiativen vorrätig zu haben.



Wachstum kostet – Dividende blendet?

Durch eine zu üppige Ausschüttungspolitik steht einem Unternehmen zudem zu wenig Kapital zur Verfügung, um zu wachsen. Ein Unternehmen, das nicht wächst, schrumpft aufgrund des globalen Wirtschaftswachstums ganz automatisch. Um das zu verhindern, müssen Manager laufend am Ball bleiben. Um zu wachsen, müssen neue Fabriken gebaut und zusätzliche Vertriebsnetze begründet werden. Um weiterhin konkurrenzfähige Produkte anbieten zu können, muss Geld für Forschung und Entwicklung zur Verfügung stehen und Produktionsanlagen laufend modernisiert werden.[…]

Im schlimmsten Fall spart man sich im Management die Investitionen aber komplett. Kurzfristig glänzt weiterhin der Gewinn, langfristig wird man mit den innovativen Konkurrenten jedoch nicht Schritt halten können. Dem von der hohen Dividendenrendite geblendeten Aktionär fällt es ohnehin nicht auf.

Auge aufs Geschäftsmodell

Besonders Unternehmen aus der Telekommunikations- und Versorgerbranche dienen hierbei als Negativbeispiel für Konzerne, die zwar gemeinhin als Dividendenstars gelten, allerdings über ein brüchiges Fundament verfügen. Das Geschäft ist äußerst kapitalintensiv, denn die bestehende Infrastruktur (Stromnetze, Kraftwerke, Telefonleitungen usw.) muss laufend instandgehalten werden. Diese Investitionen dienen aber nicht der Generierung von weiterem Wachstum, denn der Markt ist gesättigt. Vielmehr muss man laufend Milliardenbeträge investieren, um schlichtweg das Geschäft am Laufen zu halten.

Um die Aktionäre bei der Stange zu halten, denn stagnierendes bzw. prozentual geringes einstelliges Wachstum wirkt wenig verlockend, bedarf es an üppigen Dividendenausschüttungen. Nach Wunsch des Bestandsaktionärs sollten diese freilich fortlaufend von Jahr zu Jahr erhöht werden. Eine denkbar schlechte Konstellation, die in den meisten Fällen zu einer laufend steigenden Verschuldung und einer zunehmenden Empfindlichkeit gegenüber Änderungen am Zinsmarkt führt.

Mit zwei Prozent Dividendenrendite zum Dividendenkönig

Ein überschuldetes und wachstumsschwaches Unternehmen, welches bereits jetzt den Großteil seiner Gewinne an die Aktionäre ausschütten, hat die besten Zeiten in Sachen Dividendenwachstum möglicherweise bereits hinter sich.

Im Gegensatz dazu hat man mit einem Unternehmen, welches profitabel wirtschaftet, solide wächst und nur 20 bis 30 Prozent der Gewinne an die Aktionäre ausschüttet, eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Ausschüttungen über die Jahre möglicherweise sogar überproportional, aber zumindest stetig zulegen.

Die individuelle Dividendenrendite

Aber zurück zu 3M. Mit einer Dividendenrendite von optisch mageren zwei Prozent im Jahr 2002 wäre die Aktie des Post-It-Erfinders bei vielen nur oberflächlich interessierten Dividendenanlegern wohl schleunigst aus dem Raster gefallen. Hätte man den Titel allerdings in Hinblick auf die fundamental erstklassige Situation des Unternehmens damals zu 61,50 Dollar je Aktie ins Depot gekauft, könnte man sich heute glücklich schätzen.

So würde die heutige ‚individuelle‘ Dividendenrendite, berechnet zum Aktieneinkaufskurs von 61,50 sowie einer inzwischen auf 5,88 Dollar angewachsenen Dividendenausschüttung pro Aktie satte 9,5 Prozent betragen. Bei Beachtung der oben genannten Kriterien sowie ein bisschen Geduld kann man sich somit über die Jahre ein beeindruckendes Dividendenportfolio aufbauen.

Die Dividende ist keine heilige Kuh

Dividenden können auf lange Sicht also für ein ganz ordentliches Zubrot sorgen. Es spricht allerdings auch nichts dagegen, in Unternehmen zu investieren, die (noch) keine Dividende ausschütten. Auch das Mantra „Ich kaufe nur Aktien, die Dividende ausschütten“ kann ganz schön kostspielig sein, wenn man sich darüber klar wird, dass viele der in den letzten Jahren am besten gelaufenen Aktien kaum oder gar keine Dividenden ausgeschüttet haben.

Dividendenstrategie – Gerne, aber richtig

Wer es wirklich ernst mit seinem Dividendenportfolio meint, sollte auf jene Unternehmen setzen, die dividendentechnisch nicht nur jetzt gerade glänzen. Vielmehr geht es darum, Unternehmen zu finden, die auch über die kommenden Jahrzehnte fortlaufend wachsen können.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Dirk Müllers Cashkurs.com und wurde von Fundamentalanalyst Christof von Wenzl verfasst.