Mit dem Instrument der Flow-Through-Finanzierung fördert der kanadische Staat durch die Gewährung von Steuervorteilen die Explorationsarbeiten im eigenen Land. Deshalb wird innerhalb der kanadischen Rohstoffbranche immer wieder von diesem Instrument Gebrauch gemacht. Flow-Through-Finanzierungen sind deshalb für Brancheninsider so etwas wie kalter Kaffee.

Durch die Platzierung von insgesamt 8.333.337 neuen Stammaktien, die im Rahmen einer nicht vermittelten Flow-Through-Platzierung ausgegeben wurden, nimmt Granite Creek Copper Limited ( TSXV: GCX, FSE: GRK ) in diesen Tagen insgesamt einen Bruttoerlös von 1.500.001 Kanadische Dollar ein. Er soll dazu verwendet werden, die im neuen Jahr auf dem Carmacks-Kupfer-Gold-Silber-Projekt anstehenden weiteren Entwicklungsarbeiten zu finanzieren.

Was diese Flow-Through-Privatplatzierung jedoch aus der Masse der vielen Flow-Through-Finanzierungen heraushebt, ist der Personenkreis, der die neuen Aktien zu einem Preis von 0,18 CAD je Stammaktie gezeichnet hat. Denn mit von der Partie sind zwei Direktoren und ein leitender Angestellter von Granite Creek Copper selbst.

Anleger sollten immer aufhorchen, wenn sich Insider stärker an ihrem Unternehmen beteiligen oder sich von Aktien trennen, denn kaum ein Außenstehender kann die internen Vorgänge so gut einschätzen wie das leitende Management. Wenn dieses ganz oder in Teilen neue Aktien zeichnet und dafür eigenes Geld auf den Tisch legt, ist dies mehr als nur ein Lippenbekenntnis oder eine Aussage, die man als Vorstand nun einmal zu machen hat.

Auch leitende Manager haben kein Geld zu verschenken, schon gar kein privates. Wenn also drei führende Mitarbeiter von Granite Creek Copper insgesamt 194.456 neue Aktien zeichnen und ihre Beteiligung am Unternehmen um insgesamt 35.002,08 CAD erhöhen, so ist dies nicht nur ein klarer Vertrauensbeweis, sondern indirekt auch das Eingeständnis, dass der aktuelle Aktienkurs von 0,18 CAD, einen attraktiven Einstiegszeitpunkt darstellt.

Verbunden sind die neuen Aktien mit der Option, innerhalb der nächsten zwei Jahre weitere Aktien zu einem Preis von 0,27 CAD erwerben zu können. Sollten diese Optionen Ende 2023 ausgeübt werden, werden sich alle Aktionäre im Vergleich zum heutigen Kurs über eine jährliche Rendite von 25 Prozent freuen können. Nicht schlecht in Zeiten hoher Inflation und niedriger bzw. sogar negativer Zinsen.

Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren

Folgen Sie uns auf Youtube

Background Granite Creek Copper Limited (TSX-V: GCX, FSE: GRK) ist ein in Kanada und Deutschland börsennotiertes Explorationsunternehmen. Gesucht wird nach den aktuell besonders begehrten Metallen Gold, Silber und Kupfer. Im vergangenen Jahr wurde durch die Übernahme der Copper North Mining das Stu- mit dem Carmacks-Projekt verschmolzen. Durch diesen Zusammenschluss und die im Jahr 2021 durchgeführten Bohrungen weist das Carmacks-Projekt inzwischen eine Ressource von 15,69 Mio. Tonnen Oxiderz mit einem Kupfergehalt von 0,94 Prozent und 8,07 Mio. Tonnen Sulfidgestein mit 0,68 Prozent Kupfer auf. Hinzu kommen 0,31 g/t Gold und 3,14 g/t Silber. Eine aktualisierte Ressourcenschätzung nach dem NI 43-101-Standard soll nach dem Abschluss des 2021er Bohrprogramms vorgelegt werden.



Disclaimer Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der Granite Creek Copper Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der Granite Creek Copper Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.