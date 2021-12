Seit dem tiefen Rückfall Anfang 2020 auf ein Niveau von 15,13 Euro setzte anschließend eine überaus starke Gegenbewegung zurück an 25,00 Euro ein, nur wenig später erreichte Evonik Anfang des Jahres ein Niveau von 31,00 Euro. Seitdem konsolidiert der Wert in einem breiten Abwärtstrend gen Süden aus, fand allerdings im Bereich des EMA 200 um 26,50 Euro Halt und konnte an dieser Stelle einen Doppelboden etablieren und zur oberen Abwärtstrendbegrenzung zulegen.

Bullische Flagge

Der laufende Abwärtstrend legt die Vermutung einer bullischen Flagge innerhalb der seit März letzten Jahres laufenden Aufwärtsbewegung nahe, ein Ausbruch über 29,00 Euro dürfte einen ersten Hinweis auf eine positive Auflösung mit Zielen bei 31,00 Euro liefern. Übergeordnet könnte ein Anstieg in den Bereich der Jahreshochs aus 2017 um 32,98 Euro vollzogen werden und würde ein Long-Investment in 2022 äußerst attraktiv erscheinen lassen. Unterhalb des EMA 200 dürfte sich das Chartbild jedoch schlagartig eintrüben und könnte Abschläge in den Bereich von 25,00 Euro bereithalten, ein weiteres Ziel könnte um 23,10 Euro für die Evonik-Aktie liegen.