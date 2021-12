Fazit

Sobald der Widerstandsbereich um 300,00 Punkten erfolgreich und mindestens per Wochenschlusskurs überwunden wird, werden Zugewinnen an die Jahreshochs bei 323,90 Punkten sehr wahrscheinlich. Mittelfristig könnte sogar das verfehlte Kursziel am 161,8 % Fibonacci-Retracement sowie dem Niveau von 332,55 Punkten angesteuert werden. Entsprechende Long-Positionen sollten mit einer Verlustbegrenzung von nicht höher als den EMA 50 bei aktuell 285,05 Zählern abgesichert werden. Häufig kommt es nämlich nach Auflösungen derartiger Kursmuster zu Rückläufern zurück auf das Ausbruchsniveau.