Die Aktienmärkte sind am Beginn eines monetären Klimawandels: die Fed hat verkündet, die ultralaxe Geldpolitik zu beenden, immer mehr Notenbanken erhöhen die Zinsen (gestern die Bank of England, heute die Notenbanken Russlands und Mexikos). Was bedeutet dieser monetäre Klimawandel für die Aktienmärkte? Viele Trend zeichne sich bereits ab: die Vorherrschaft der "Generäle", also die der großen US-Konzerne, die die US-Indizes oben gehalten haben trotz der Schwäche der Soldaten (der zahllosen Aktien, die in den letzten Monaten schwach performt haben). Defensive Aktien düften eine gute Zukunft haben, zu teure Tech-Werte (Tesla etc.) und unprofitable Tech-Unternehmen werden in schwerfes Fahrwasser geraten! Heute am großen Verfallstag ein Hin- und Her der Märkte..

Hinweis aus Video: "Aktienmärkte: Rotation raus aus Tech und der monetäre Klimawandel"

Das Video "Generäle und Soldaten - monetärer Klimawandel!" sehen Sie hier..