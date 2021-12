Einfach gedacht: Killt BioNTech Omikron oder Omikron BioNTech?

BioNTech





[WKN: A2PSR2] ist bisher die beste Option gegen das Corona-Virus, aber der Aktienkurs schwankt erheblich. Tagtägliche neue Entwicklungen schlagen sofort durch und veranlassen die Anleger, die Aktien aus dem Depot zu werfen oder sich verzweifelt in die Aktie zu drängen. Das hat wenig mit Investieren zu tun und kann auch kaum als seriöse Spekulation durchgehen - es ist hysterieverseuchtes Zocken. Was natürlich nicht bedeutet, dass Anleger damit kein Geld verdienen können.Zocken liegt mir fern, spekulieren versuche ich zu vermeiden und daher belieb ich lieber beim Investieren. Und ich investiere in BioNTech, habe meinen Bestand in die Kursschwäche der letzten Tage deutlich aufgestockt. Weshalb und welche Überlegungen mich dazu veranlasst habe, will ich euch gerne - in aller Kürze - mitteilen.