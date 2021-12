DAX – Nur noch 8 Handelstage für die Jahresschlussrallye

Der Schub aus der alten Seitwärtsrange war bislang das einzige, was die Jahresschlussrallye bislang zu bieten hatte. Ansonsten hat der DAX auf der Stelle getreten oder ist abgebröckelt. Am Donnerstag sah es noch so aus, als könne der deutsche Leitindex aus der kurzfristigen Abwärtsbewegung nach oben ausbrechen. Dieser Versuch wurde allerdings am Freitag wieder negiert. Auch von den Indikatoren kommt derzeit keine Hilfestellung. Am Freitag war zudem großer Options&Futures-Verfallstag. Dieses nur vier Mal im Jahr stattfindende Ereignis bringt naturgemäß viele Turbulenzen und hohe Umsätze mit sich. Immerhin konnte der neuerliche Abwärtsschub im Handelsverlauf gestoppt werden und einer freundlicheren Tendenz weichen. Auch wenn am Handelsende ein Minus zu verzeichnen war, ist dieser Stimmungswandel für die Wocheneröffnung positiv zu werten. Sollte diese Situation genutzt werden, könnte mit den letzten acht Handelstagen endlich noch ein versöhnlicher Jahresabschluss gestaltet werden.

Dow Jones – Nach dem Ausbruch wieder der Einbruch

Die Marktteilnehmer in den USA sind aktuell verunsichert. Was am Donnerstag noch so hoffnungsfroh nach einem Ausbruch ausgesehen hatte, wurde am Freitag wieder mit Abgaben quittiert. Somit ist der Angriff auf das Top vom November zunächst gescheitert. Die Indikatoren haben, wenn auch im neutralen Bereich, wieder nach unten gedreht. Der MACD-Indikator steht kurz vor einem Verkaufssignal. Nur ein deutlich freundlicher Wochenauftakt würde ein solches Verkaufssignal negieren und mit einem Abprallen an der Triggerlinie nach oben zu einem kurzfristigen Kaufsignal führen. Immerhin könnte die 21-Tage-Durchschnittslinie als Halt dienen. Dem Wochenauftakt kommt somit eine besondere Bedeutung zu.

Gold – es hätte fast die Trendwende sein können

Gold hat sich in den letzten Wochen knapp über der wichtigen Unterstützungslinie bei ca. 1.760 USD gehalten. Zur Wochenmitte sah es noch so aus, als würde die Unterstützung nicht halten können. Mit einer Intraday-Stimmungswende (ähnlich einem Hammer) konnte der Einbruch aber verhindert werden. Zum Wochenschluss bestand sogar die Chance auf den Beginn eines neuen kurzfristigen Aufwärtstrends. Allerdings wurde auch dieser im Keim erstickt. Dieses Mal handelte es sich um eine Stimmungswende nach unten. Damit hat sich gezeigt, dass die Marktteilnehmer noch immer nicht die Kraft aufbringen können, um die alten Tops wieder anzugreifen.