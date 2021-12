Seit den Rekordhochs aus Mitte letzten Jahres hat sich ein klarer Abwärtstrend etabliert, dieser führte in diesem Jahr in der Spitze auf 1.676 US-Dollar abwärts. Seit Mitte März 2021 herrscht eine grobe Seitwärtsphase, diese wird mit der Zeit immer weiter eingeschnürt. Entsprechend der technischen Auswertung lässt sich hieraus ein spitz zulaufender Keil ableiten, der als trendbestätigend gewertet werden muss. Noch wurde dieses Konstrukt allerdings nicht aufgelöst, hierzu bedarf es aller Wahrscheinlichkeit noch einige Wochen. In der Regel werden solche Konstrukte bei zwei Dritteln ihrer Ausdehnung beendet.

Supportmarke 1.750 USD

Zwischen den Kursniveaus von 1.750 und grob 1.850 US-Dollar ist der Gold-Future als neutral zu bewerten, erst eine Auflösung des symmetrischen Keils dürfte für entsprechende Impulse sorgen und größere Bewegungen mit sich bringen. Im Falle einer positiven Auflösung zur Unterseite mit einem Kursrutsch mindestens unter 1.750 US-Dollar könnten kurzfristig die Oktobertiefs bei 1.721 und darunter die Jahrestiefs um 1.676 US-Dollar angesteuert werden. Möglichen Aufschwung würde der Gold-Future dagegen oberhalb von 1.875 US-Dollar erhalten, dann könnten noch einmal die Sommerhochs um 1.920 US-Dollar angesteuert werden. Alles in allem werden die Weichen durch die neue Coronavirus-Mutation Omikron in den kommenden Wochen erst noch gestellt.