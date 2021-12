Seit den Märztiefs aus 2020 bei 33,30 Euro hat sich die Aktie des Mobilitätsdienstleisters Sixt im Wert schlicht verfünffacht, herausgekommen ist dabei ein Rekordhoch um 170,00 Euro Mitte November dieses Jahres. Dort setzten allerdings erste markante Gewinnmitnahmen ein, nachdem auch das große Kursziel gelegen 161,8 % Fibonacci-Retracement erfolgreich erreicht werden konnte. Dabei reichten die jüngsten Abschläge zunächst auf 140,00 Euro abwärts, allerdings lässt sich nach charttechnischer Auswertung die Korrekturwelle noch nicht als abgeschlossen bewertet, weitere Abschläge dürften im Rahmen einer gesunden Konsolidierung noch bevorstehen.

Stop-Sell-Einstieg

Um von der Wahrscheinlichkeit weiterer Rückläufer in der Sixt-Aktie zu profitieren, sollte mindestens ein Schlusskurs unterhalb der jüngsten Verlaufstiefs aus Ende November von 140,00 Euro abgewartet werden. In diesem Szenario ließe sich dann weiteres Korrekturpotenzial an 132,60 Euro ableiten, vielleicht wird sogar noch einmal der EMA 50 verlaufend um 122,94 Euro angesteuert. Von dort aus könnte dann wieder eine Aufwärtsbewegung starten. Um die Chance auf einen Anstieg an die Rekordstände von 170,30 Euro zu erhalten, muss zwangsläufig ein Kurssprung über 160,00 Euro gelingen.