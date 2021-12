Das Handelsgeschehen bei Gold ist derzeit von einem großen Maß an Nervosität geprägt. Keines der beiden Lager will sich allzu weit aus der Deckung wagen, um nicht Gefahr zu laufen, doch auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Im Ergebnis hat sich in den letzten Wochen ein weitgehend richtungsloser Handel etabliert. Es fehlt(e) Vorstößen in jedwede Richtung an Dynamik und Durchschlagskraft…

Unsere letzte Kommentierung zu Gold schlossen wir an dieser Stelle mit „[…] Gold ist noch dabei, den veritablen Rücksetzer zu verarbeiten. Idealerweise passiert das oberhalb von 1.750 US-Dollar. Unter diesen Unterstützungsbereich sollte es in der aktuellen Situation nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Auf der Oberseite wäre es hingegen ein erster Fingerzeig, wenn es dem Edelmetall gelingen sollte, die 1.830 US-Dollar zurückzuerobern. Gold als sicherer Hafen könnte vor dem Hintergrund der aktuellen Lage wieder ein Thema werden.“

Die jüngste Leitzinsentscheidung der Fed hätte die Karten am Goldmarkt noch einmal neu mischen können; tat sie aber nicht, denn die Aussagen boten kaum Überraschungspotential. Vieles war bereits eingepreist. Die Fed will das Volumen ihrer Wertpapierkäufe weiter zurückfahren. Zudem hat sie den Finanzmärkten drei mögliche Zinsanhebungen in 2022 und drei weitere in 2023 „in Aussicht gestellt“.

Im Anschluss an die Sitzung blieben gravierende Auswirkungen auf den Goldpreis zunächst aus. Das Edelmetall oszilliert nach wie vor zwischen den derzeit dominanten Kursbereichen 1.750 US-Dollar und 1.800 US-Dollar. Dass in dem Edelmetall durchaus aber noch ein wenig Vitalität steckt, zeigte sich am Freitag (17.12.), als sich Gold aufmachte, noch einmal über die 1.800 US-Dollar vorzustoßen. Ein Wochenschluss deutlich oberhalb von 1.800 US-Dollar wäre ein wichtiger Fingerzeig gewesen, doch dieser blieb aus. Gold zog sich im späten Freitagshandel unter die 1.800er Marke zurück. Maßgeblichen Anteil daran dürften aufkommende Befürchtungen gehabt haben, wonach die Fed möglicherweise nun doch schon früher als erwartet an der Zinsschraube drehen könnte. Der Dollar profitierte, Gold knickte ein.

Blicken wir noch kurz auf die Bestandsentwicklung des weltgrößten physisch besicherten Gold-ETF, des SPDR Gold Shares, um die Befindlichkeiten im Goldsektor rudimentär zu erfassen. Der SPDR Gold Shares hat bereits seit geraumer Zeit mit Kapitalabfluss zu kämpfen. Die sinkenden Bestände suggerieren ein nachlassendes Interesse seitens der Investoren. Auch in den letzten Handelstagen setzte sich dieser Prozess fort. Nach einem leichten Anstieg der Bestände Ende November nehmen diese nun wieder Kurs auf die bisherigen Jahrestiefs.

Kurzum. Die Lage bei Gold ist unverändert ambivalent. Kurzfristig limitieren die Begrenzungen bei 1.800 US-Dollar und 1.750 US-Dollar. Ein Verlassen der Range würde wichtige Signale liefern. Unter fundamentalen Aspekten könnte das Edelmetall herausfordernden Wochen und Monaten entgegengehen…