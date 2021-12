Ende Oktober verpasste es Kupfer, mit einem beherzten Sprung über die 4,8 US-Dollar die Aufwärtsbewegung neu zu stimulieren. Kräftige Gewinnmitnahmen zwangen das Industriemetall im Anschluss in eine Konsolidierung. Dieses Konsolidierungsszenario schlug mit dem Rücksetzer unter die 4,3 US-Dollar nun kürzlich ein weiteres Kapitel auf.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Kupfer hieß es an dieser Stelle unter anderem „[…] Seit unserer letzten Kommentierung vermochte es Kupfer nicht mehr, auf der Oberseite für frischen Wind zu sorgen. So blieb der Widerstandsbereich von 4,6 US-Dollar ungefährdet. Damit liegt auch die zuletzt thematisierte Ausbildung einer Doppeltopformation weiterhin als potentielles Szenario für die nächsten Wochen auf dem Tisch. Um dieses Szenario gar nicht erst zu aktivieren, sollte es für Kupfer nun nicht mehr unter die 4,0 US-Dollar gehen. Hier liegt das markante Tief aus dem August dieses Jahres und damit gleichzeitig das Tief des potentiellen Doppeltops. Aktuell steht aber erst einmal die vermeintlich gut ausgebaute Unterstützungszone um 4,3 US-Dollar im Fokus. Aus bullischer Sicht wäre es ideal, wenn bereits diese Zone der Konsolidierung Einhalt gebieten könnte und so die 4,0 US-Dollar gar nicht erst stark unter Druck geraten würden. Auf der Oberseite sind die Aufgaben klar definiert. Kupfer muss über die 4,6 US-Dollar laufen, um für eine Entspannung der Lage zu sorgen. Um das Chartbild zu klären, muss das Industriemetall signifikant über die 4,8+ US-Dollar ausbrechen. In diesem Fall wäre auch das Doppeltop erst einmal vom Tisch. […]“.

Von fundamentaler Seite gab es zuletzt kaum Rückenwind für die Preisentwicklung. Die Konjunkturdaten, vor allem die chinesischen, fielen ambivalent aus. So lagen die kürzlich veröffentlichten Daten zur chinesischen Industrieproduktion für November zwar leicht über den Erwartungen, aber insgesamt rissen sie keinen vom Hocker. Die ebenfalls am Mittwoch (15.12.) veröffentlichten Daten zur Entwicklung der chinesischen Einzelhandelsumsätze im November blieben sogar deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Auch aus den USA gab es eine zwiespältige Datenlage. Der wichtige Philly-Fed-Herstellungsindex sowie die US-amerikanische Industrieproduktion lagen deutlich unter den Prognosen.

Neben den Konjunkturdaten stand auch die jüngste Sitzung der US-Notenbank im Fokus. Die Marschroute der Fed liegt nun auf dem Tisch. Die Wertpapierkäufe werden zurückgeführt. Gleichzeitig stimmte die US-Notenbank die Märkte auf drei mögliche Leitzinsanhebungen in 2022 und möglicherweise drei weitere Leitzinsanhebungen in 2023 ein. Der US-Dollar reagierte zunächst verhalten auf den Termin, bewegte sich die Fed doch im Rahmen der Marktprognosen.

Das Chartbild des Industriemetalls wird noch immer von der potentiellen Doppeltopformation im Bereich von 4,8+ US-Dollar dominiert. Solange aber der Bereich des vermeintlichen Zwischentiefs (4,0 US-Dollar) dieser Formation nicht unterschritten wird, bleiben die negativen Einflüsse des Doppeltops (noch) begrenzt.

Kurzum. Die derzeit markanten Preisbereiche lauten 4,0 US-Dollar auf der Unterseite sowie 4,8+ US-Dollar auf der Oberseite. Erst ein Ausbruch über die 4,8+ US-Dollar bzw. ein Rücksetzer unter die 4,0 US-Dollar würden belastbare Signale liefern. Aktuell oszilliert Kupfer im Bereich von 4,2 US-Dollar und 4,5 US-Dollar und damit mehr oder weniger im charttechnischen Niemandsland. Eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung in den übergeordneten Grenzen 4,8+ US-Dollar und 4,0 US-Dollar sollte nicht überraschen.