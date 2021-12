Die Aktie des Online-Modehändlers Zalando (ISIN: DE000ZAL1111) konnte sich nach ihrem 25-prozentigen freien Fall vom 10.9.21 bis zum 13.10.21 von 99 Euro auf bis zu 73,88 Euro bis zum 19.11.21 wieder auf bis zu 87,36 Euro erholen. Danach geriet der Aktienkurs wieder deutlich unter Druck und verzeichnete am 16.12.21 sogar ein neues Jahrestief bei 67,80 Euro.

In einer neuen Analyse bestätigten die Experten der UBS mit einem Kursziel von 101 Euro ihre Kaufempfehlung für die Zalando-Aktie. Kann sich die Zalando-Aktie die heute mit einem Kursrückgang von einem Prozent auf 69,12 Euro zu den besseren Werten im DAX zählt, in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 75 Euro, dem Tageshoch vom 13.12.21 zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.