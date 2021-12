Peter Lynch ist einer der bedeutendsten Investoren aller Zeiten. Sein Name wird oftmals in einem Atemzug mit Börsenlegenden wie Warren Buffett, Ken Fisher oder Benjamin Graham genannt.

Einen Namen hat sich Lynch durch die erfolgreiche Führung des Fidelity Magellan-Fonds erarbeitet, dessen Volumen sich innerhalb von 13 Jahren von 20 Millionen auf 14 Milliarden Dollar vergrößerte. Dieser enorme Zustrom neuer Kundengelder gelang Lynch und seinem Team dank der sagenhaften Renditen, die der Fonds unter seiner Egide erwirtschaftete. So hat sich der Wert der Anteile in den 13 Jahren seiner Führung verachtundzwanzigfacht, was einem jährlichen Wachstum von über 29 Prozent entspricht.

Lynch’s „Erfolgsgeheimnis“

Warum ich das Wort mit Anführungszeichen versehe? Weil es sich hierbei prinzipiell um kein Geheimnis, sondern viel mehr um die Verwendung gesunden Menschenverstandes handelt.

Seine Strategie beruhte darauf, wachstumsstarke und günstige Unternehmen ausfindig zu machen, die von Anlegern, Börsenmagazinen und Analysten kaum beachtet wurden. Am besten gefielen ihm Unternehmen, die einfache und verständliche Produkte herstellten, die er selbst nutzte.

Mit offenen Augen

So war er in seinem Alltag ständig auf der Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten. Auf die Aktie von Taco-Bell kam er, weil ihm das Essen dort schmeckte, und Volvo-Aktien kaufte er, weil er und viele seiner Freunde die Automarke fuhren. Natürlich bringt es nichts, einfach jede Aktie zu kaufen, die einem über den Weg läuft. Das wusste auch er. Deshalb legte er auf einige Aspekte in der Aktienauswahl großen Wert:

Ein einfaches und verständliches Geschäftsmodell

Von Biotech- und Chipunternehmen hielt er sich fern, weil er zu wenig von der Materie verstand. Besonders gut gefielen ihm Nischenunternehmen, die in ihrer Branche erstklassig waren bzw. solche, die Produkte herstellen, die man immer und immer wieder kaufen muss

Unternehmen, die von Analysten wenig beachtet werden

Lynch gelangen bei seinen Investments etliche Kursvervielfacher, was bei unbekannten Perlen wesentlich wahrscheinlicher ist, als bei Bluechips. Zudem beobachtete er, ob Insider Aktien des eigenen Unternehmens kauften

Unternehmen, die etwas Unangenehmes oder Anrüchiges produzieren

Anleger lieben heiße Stories. Lynch schaute lieber auf ‚Aschenputtel-Aktien‘ und nennt hier beispielsweise Aktien aus der Müllindustrie, Reinigungsfirmen und sogar Bestattungsunternehmen

Eine gesunde Bilanz

Lynch war keine Freund von Krediten. Je geringer der Schuldenstand, desto besser.

Beständige bzw. steigende Gewinne

Unternehmen, die über viele Quartale nur Verluste geschrieben haben, mied Lynch genauso wie Unternehmen mit stark schwankenden Ergebnissen, wobei er mitunter auch Ausnahmen beim Kauf von Turnarounds machte

Wachstums zu einem angemessenen Preis

Von ihm wurde auch das Wachstums-KGV oder PEG (Price/Earnings to Growth) geprägt. Je günstiger das PEG, desto besser. Beispielsweise mochte er Aktien mit einem KGV von beispielsweise 20 und Gewinnwachstumsraten von über 20 Prozent. Dies entspräche einem günstigen PEG von unter eins

Zur besseren Einordnung der verschiedenen Titel definierte er eine individuelle Aktienkategorisierung. Jede Kategorie beinhaltet ganz bestimmte Parameter, die folgend beschrieben werden:

Wachstumsschwache Werte Die stetigen Aktien Wachstumsstarke Aktien Zyklische Aktien Turnaround-Aktien Substanz-Spekulationen



Bei dieser Kategorisierung (detaillierte Beschreibung dieser Kategorien und ihrer Parameter) handelt es sich aber um keine statische Unterteilung. So wechseln Wachstumsaktien früher oder später in die Riege der Stetigen oder Wachstumsschwachen und Zykliker können in Folge von Rezessionen unfreiwillig zu Turnaround-Wetten mutieren.

So waren Versorger- und Ölaktien zu Beginn des 20. Jahrhunderts Wachstumschampions. Inzwischen gehören Versorger aber zur Riege der wachstumsschwachen Titel, während Ölaktien eine Turnaround-Spekulation geworden sind.

Apple als Paradebeispiel

Der Technologiekonzern Apple durchlief bereits etliche Kategorien. Inzwischen vollzieht der Konzern den Wechsel vom ehemaligen Hochwachstumswert zu einem stetig wachsenden Wert. Beginn als Turnaround-Aktie und Substanz-Spekulation? Wo steht Apple jetzt? […]

Hinweis:

Hierbei handelt es sich um keine Anlageempfehlung oder Anlageberatung!

Dieser Artikel erschien zuerst auf Dirk Müllers Cashkurs.com und wurde von Fundamentalanalyst Christof von Wenzl verfasst. Dort finden Sie die ausführliche Version inklusive anschaulicher Grafiken, dem Kapitel „Apple als Paradebeispiel“ sowie dem Fazit.