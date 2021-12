US-Pharmaunternehmen hat einen sogenannten rekombinanten Proteinimpfstoff gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 entwickelt. Anders als die bisher in der EU zugelassenen Corona-Vakzine basiert der Impfstoff weder auf der mRNA- noch auf der Vektortechnologie. Der Impfstoff enthält stattdessen im Labor hergestellte Spike-Proteine des Coronavirus Sars-CoV-2. Obwohl es im engsten Sinne kein Totimpfstoff ist, wird das Vakzin als Kandidat für Impfskeptiker gehandelt.

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA berät heute über die Zulassung des proteinbasierten Corona-Impfstoffs von Novavax. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) will die EMA in einer außerordentlichen Sitzung über den Zulassungsantrag des US-Pharmaunternehmens beraten.

Novavax hatte Anfang November die Zulassung für den europäischen Markt beantragt. Die EMA hatte mehrfach klargestellt, dass eine Entscheidung über die Zulassung noch in diesem Jahr erfolgen soll. In dem laufenden Prüfverfahren bewerten Experten die Studienlage zur Wirkung und Risiken des rekombinanten Proteinimpfstoffs von Novavax. Sollte eine Zulassung erteilt werden, müsste noch die EU-Kommission zustimmen, was jedoch als reine Formsache gilt.

Der deutsche Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist unterdessen zuversichtlich, dass die EMA den Impfstoff von Novavax zulassen wird, berichtet die dpa.

Am Montagvormittag steht die Novavax-Aktie an der Börse Frankfurt mehr als 9,5 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 212,50 Euro (Stand:20.12.2021, 11:28 Uhr):

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion