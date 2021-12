Rivian & Lucid – Auf den Spuren von Tesla oder gehypte Nachahmer?

Ganz im Gegenteil: Damals fiel Tesla eher durch die von Gründer und CEO Elon Musk ausgelösten Kontroversen auf.

Joint rauchend in zwielichtigen Internet-Shows oder tobend in Analysten-Konferenzen – Elon war immer für einen kleinen oder auch größeren Skandal gut! Vor allem aber hielt er oft seine operativen Versprechen nicht – zumindest nicht auf der Zeitebene. Entsprechend war die Zahl der Skeptiker groß. Der Markttenor damals: Tesla verbrennt Geld ohne Ende und kann sich glücklich schätzen, vielleicht einmal von einem der „großen“ deutschen Autobauer übernommen zu werden.

Nun, wir wissen, dass es anders gekommen ist. Tesla hat seine Probleme mit der Model 3-Produktion in den Griff bekommen und den Turnaround geschafft – wenn auch bisher nur mit Hilfe von Emissions-Zertifikaten, also mit staatlicher Unterstützung, aber das interessiert den Markt nicht wirklich. Das Unternehmen wächst rasant und wird heute als visionärer Technologie-Konzern gesehen und bewertet. Mit entsprechend stattlicher Bewertung (die in etwa beim 10-fachen der deutschen Player liegt).