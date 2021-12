Bereits Ende abgelaufenen Jahres konnte dies Salesforce-Aktie von der Gunst der Anleger profitieren und bereits frische Rekordstände bei 284,50 US-Dollar markieren. Dabei blieb es jedoch nicht, nur wenig später gelang es bis Anfang November dieses Jahres sogar auf 311,75 US-Dollar anzusteigen und die Kursrallye damit zu festigen. Das Niveau konnte jedoch nicht lange gehalten werden, in den letzten Wochen herrschte starker Abgabedruck und drückte die Notierung in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts und einer Unterstützung aus dem ersten Halbjahr 2021 um 251,23 US-Dollar runter. Eine erste Gegenreaktion bullischer Marktteilnehmer blieb an dieser Stelle nicht aus, zur Trendwende muss jedoch eine ordentliche Schippe nachgelegt werden.

Zitterpartie

Erste Anzeichen einer längeren Erholung bei der Salesforce-Aktie ergeben sich oberhalb von 260,00 US-Dollar, in diesem Szenario könnte anschließend die Aktie auf 270,00 US-Dollar zulegen. Aber erst darüber und mindestens über dem EMA 50 wird ein Kurslückenschluss wahrscheinlich, hierzu wäre dann ein Anstieg an 282,75 US-Dollar vonnöten. Wird der aktuelle Support von rund 250,00 US-Dollar dagegen bärisch gekreuzt, ließe dies lediglich weitere Abschläge auf 233,21 US-Dollar vermuten.