Seit dem 18. Dezember dreht sich auf Anshof-3 in Oberösterreich, dem neuen Bohrfeld von ADX Energy Limited (ASX: ADX, FSE: GHU), der Bohrer. Das Unternehmen hat deshalb seine heutige Veröffentlichung dazu genutzt, seinen Aktionären einen ersten Einblick in den Fortschritt der Arbeiten und die Bohrleistungen der ersten 24 Stunden zu geben.

Bemerkenswert ist schon der Start der Bohrungen, denn er erfolgte mitten in der Nacht um 2 Uhr. Anschließend drehte sich der Bohrkopf kontinuierlich und drang in den ersten 24 Stunden bis in eine Tiefe von 37 Meter vor. Gebohrt wurde dabei ein 17,5 Zoll (44,45 cm) großes Loch. In dieses wurde anschließend ein Rohr mit einem Durchmesser von 13,375 Zoll (33,97 cm) eingefügt und zementiert.