Unsere letzte Kommentierung zu Weizen überschrieben wir an dieser Stelle mit „Preis kreiert Ausbruchsszenario“. Zum damaligen Zeitpunkt wies Weizen eine veritable Aufwärtsdynamik auf und konnte sich vom wichtigen Preisbereich 7,5 US-Dollar / 7,7+ US-Dollar lösen und über die 8,0 US-Dollar vorstoßen.

Rückblick. In der damaligen Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Bis auf 8,3+ US-Dollar konnte Weizen zulegen, ehe auch dieser Vorstoß ins Stocken geriet. Weizen ist aus technischer Sicht überkauft, der Preis anfällig für Konsolidierungen / Korrekturen. Um das Aufwärtsmomentum nicht zu gefährden, sollten Rücksetzer im besten Fall oberhalb von 7,5 US-Dollar verbleiben. […] Kurzum. Weizen ist es zuletzt gelungen, ein Ausbruchsszenario zu kreieren. Bis auf knapp 8,3 US-Dollar stieß der Preis zwischenzeitlich vor. Das von uns zuletzt an dieser Stelle thematisierte Hoch aus dem Jahr 2012 (9+ US-Dollar) wurde zwar noch nicht erreicht, ist aber als potentielles Bewegungsziel noch nicht vom Tisch. Damit das so bleibt, sollte Weizen Rücksetzer im besten Fall auf 7,5 US-Dollar begrenzen.“



In der Folgezeit nahm Weizen noch einmal Schwung auf und dehnte den Vorstoß bis auf 8,6+ US-Dollar aus; ein (vorerst) letzten Aufbäumen sozusagen, denn danach knickte Weizen ein. Gewinnmitnahmen setzten ein und zwangen den Preis zunächst unter die wichtige Marke von 8,0 US-Dollar. Der Druck auf der Unterseite blieb jedoch hoch. Weizen läuft aktuell den Bereich 7,7 US-Dollar / 7,5 US-Dollar an.

Es charttechnischer Sicht wäre es ideal, sollte die Zone 7,7 US-Dollar / 7,5 US-Dollar halten. Gelingt dieses Unterfangen nicht, könnte sich die Bewegung bis auf 7,0 US-Dollar ausdehnen. Diese Unterstützungszone wird gegenwärtig auch von der 200-Tage-Linie verstärkt. Insofern wäre ein Bruch der 7,0 US-Dollar ein herber Rückschlag und würde eine Neubewertung erforderlich machen.

Der aktuelle WASDE-Bericht wies hingegen leicht negative Aspekte auf. Schauen wir auf einige Eckdaten aus dem aktuellen WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates), der vom US-Agrarministerium (USDA) am 09.12. veröffentlicht wurde. Im aktuellen Dezember-Bulletin wurden die Prognosen in Bezug auf die globalen Lagerendbestände für das Erntejahr 2021 / 2022 leicht nach oben angepasst. Ging man im November-Report für das Erntejahr 2021 / 2022 noch von globalen Lagerendbeständen in Höhe von 275,80 Mio. Tonnen aus, waren es im Dezember-Report nun 278,18 Mio. Tonnen.

Kurzum. Nach dem furiosen Zwischensprint dominieren bei Weizen aktuell die Konsolidierungstendenzen. Der mittelfristige Aufwärtstrend ist passé. Weizen sucht gegenwärtig einen Konsolidierungsboden. Idealerweise wird dieser auf dem aktuellen Niveau gefunden. Ein Rücksetzer unter die 7,0 US-Dollar sollte unter allen Umständen verhindert werden, anderenfalls könnte es noch einmal eng werden. Auf der Oberseite würde eine Rückkehr über die 7,5 US-Dollar das Chartbild deutlich entspannen. Ein Ausbruch über die 8,6+ US-Dollar wäre unter bullischen Aspekten ein wichtiger Meilenstein.