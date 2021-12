Nach den Corona-Impfstoffen von Biontech, Moderna, AstraZeneca und Johnson & Johnson wurde nun auch das Corona-Vakzin des US-Pharmaunternehmens Novavax in der EU zugelassen. Der zuständige Ausschuss der europäischen Arzneimittelbehörde EMA erteilte am Montag eine bedingte Zulassung für den Nuvaxovid gennannten Proteinimpfstoff. Nun muss noch die EU-Kommission zustimmen, was jedoch als reine Formsache gilt.

Nach eingehender Bewertung der Studienlage sei man zum Ergebnis gekommen, dass Nuvaxovid "die EU-Kriterien zu Wirksamkeit, Sicherheit und Qualität erfüllt", teilte der zuständige EMA-Ausschuss am Montagnachmittag mit.