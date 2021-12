China – Comeback 2022?

Die jüngsten regulatorischen Ankündigungen der Regierung trafen den Markt unerwartet. Anleger sollten hierin jedoch nicht das Ende des Kapitalismus in China sehen, sondern die Änderungen vielmehr vor dem Hintergrund einer sich rasant wandelnden Technologielandschaft betrachten. Die Regulierungsbehörden sind zwar bestrebt, mit der Innovation Schritt zu halten, aber wir rechnen nicht in allen privaten Sektoren der „New Economy“ mit drastischen Eingriffen. Es darf nicht vergessen werden, dass die New Economy eine wichtige Rolle in Chinas Vision einer modernen, konsumorientierten Wirtschaft spielt. Wir stellen die Einschätzung der Experten von Aberdeen vor. Für Anleger gibt es bei Vontobel zwei spannende Basket-Zertifikate auf China-Aktien. Die WKNs lauten VP6CJ5 für den Solactive China Internet Performance-Index und VQ8SFS für den Vontobel China New Vision Index.

Auch der Privatsektor wird weiter entscheidend dazu beitragen, dass Chinas Wirtschaft innovativ bleibt und floriert und die Regierung ihr Ziel erreicht, das Land bis 2035 zu einer moderat prosperierenden Nation zu machen. China ist darauf angewiesen, dass seine Kapitalmärkte gut funktionieren, damit diese das Wachstum beflügeln. Wir halten die Marktreaktion auf die regulatorischen Maßnahmen für überzogen und aus den willkürlichen Verkäufen ergeben sich unseres Erachtens Anlagegelegenheiten. Unternehmen, die in der Lage sind, sich an das sich wandelnde regulatorische Umfeld anzupassen und an den politischen Zielen in Bereichen wie digitale Innovation, grüne Technologien, Zugang zu erschwinglicher Gesundheitsversorgung und bessere Sozialsysteme auszurichten, steht unseres Erachtens eine strahlende Zukunft bevor. Überdies dürften die Anleger ihren Fokus bei der bevorstehenden Berichtssaison wieder auf die zugrunde liegenden Stärken der Unternehmen verlagern, was unseren Engagements bei Qualitätsfirmen zugutekommen dürfte.

Wir haben fünf wesentliche Anlagethemen identifiziert, die 2022 in China wichtig werden.

Wachsende Nachfrage nach Premiumgütern und Luxuswaren

Unternehmen mit Konsumbezug dürften sich allgemein gut behaupten, da China eine unabhängige Wirtschaft anstrebt, die stärker auf den Binnenkonsum als die Exporte ausgerichtet ist. Wir glauben an den Premiumisierungstrend in China – wir sind davon überzeugt, dass die Urbanisierung und der wachsende Wohlstand der Mittelschicht die Nachfrage nach Premiumgütern und -dienstleistungen langfristig ankurbeln werden. Dies steht im Einklang mit dem Ziel Chinas, bis 2035 zu einer moderat wohlhabenden Nation zu avancieren. Wir haben unser Portfolio so positioniert, dass es vom anhaltenden Wachstum der Mittelschicht profitiert. Obschon die Regierung bestrebt ist, die grundlegenden Lebenshaltungskosten der breiten Bevölkerung einzudämmen, rechnen wir nicht damit, dass sie die Ermessensausgaben für hochwertige Güter und Dienstleistungen einschränken wird. Eine Ausnahme war die Reform des Bildungssektors, in deren Folge Nachhilfeanbieter keine Gewinne mehr erwirtschaften dürfen. Das regulatorische Risiko im Baijiu-Segment (Premium-Schnaps) schätzen wir weiter positiv ein, da der Wettbewerb im Sektor angesichts eines breiten Spektrums an Preissegmenten (d. h. kein Monopol) weiter stark ausfällt, bestehende Hersteller als „nationale Schätze“ durch die Politik geschützt scheinen und große Produzenten in einigen der ärmsten Provinzen Chinas (z. B. Guizhou) zu den größten Steuerzahlern zählen. Ultra-Luxusgüter (z. B. europäische Modemarken und Autos) könnten aufgrund des Drucks auf die Superreichen in China zwar in Mitleidenschaft gezogen werden. Dies ist allerdings kein Schwerpunktbereich in unserem Portfolio.