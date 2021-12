Die sich zunehmend verschlechternden fundamentalen Rahmenbedingungen mit einer strafferen Geldpolitik, andauernden Lieferengpässen und einer hohen Inflation dürften dieses Muster allerdings in diesem Jahr gewaltig stören.

Gestern fiel der DAX wieder auf seinen Tiefstand von Anfang Oktober zurück. Von diesem hat er sich zwar bis heute Morgen wieder um knapp 400 Punkte nach oben entfernt, doch die Situation bleibt fragil. Betrachtet man den DAX im Jahresverlauf, bewegt er sich seit Anfang April im Grunde genommen mit einer mehr oder weniger volatilen Seitwärtsbewegung durch das Börsenjahr. Die zwischenzeitliche Rally im November auf neue Allzeithochs war der Erwartung geschuldet, dass die Lieferengpässe im ersten Quartal größtenteils gelöst werden können. Omikron macht diesem „Goldlöckchen“-Szenario aber nun einen gehörigen Strich durch die Rechnung.

Wenn man die Modellrechnungen für das Frühjahr betrachtet, kann man sich auch einen DAX vorstellen, der sicherheitshalber unterhalb seiner 200-Tage-Linie Platz nimmt. Denn eigentlich hätte der Markt nach dem ersten Test dieser technischen Marke Anfang Oktober zu einer Rally starten müssen, in der er sich ja bis zum Bekanntwerden von Omikron auch eingefunden hatte. Die nun aber in immer kürzeren Abständen stattfindenden Tests dieser Region lassen erhebliche Zweifel an der Möglichkeit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends im nächsten Jahr aufkommen.

