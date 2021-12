Nach der massiven Kursrallye der letzten Jahre auf ein Verlaufshoch von 11,4269 SEK Anfang 2020 ging es für das Paar vorläufig in eine kurze Ruhepause, Abschläge auf die markante Unterstützung der letzten Jahre um glatt 10,00 SEK waren die Folge. Zunehmend hatte sich eine SKS-Formation herauskristallisiert, die mit dem Bruch der Nackenlinie bei 10,00 SEK Anfang November auch regelkonform aktiviert wurde. Tiefer als 9,90 SEK reichten die Abschläge anschließend jedoch nicht, Bullen holten aus und drückten die Notierungen in einer einzigen Kaufwelle zeitweise in den Bereich von 10,35 SEK wieder aufwärts. Damit wurde das Verkaufssignal ganz klar abgewendet, eine klassische Bärenfalle liegt damit vor.

Zweite Kaufwelle startet

Nach dem massiven Impuls ausgehend von 9,90 auf 10,35 SEK folgte eine kurzzeitige Konsolidierung, nun scheint sich eine weitere Kaufwelle anzubahnen. Diese könnte oberhalb von 10,40 SEK in den Bereich zwischen 10,66 und 10,69 SEK aufwärts reichen und würde sich für ein kurzfristiges Long-Investment anbieten. Auf der Unterseite ist der Bereich bis rund 10,00 SEK als neutral zu bewerten. Ein Kursrutsch unter 9,90 SEK könnte die vorherige Abwärtsvariante jedoch wieder in den Fokus geraten.