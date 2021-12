Die Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) wird seit ihrem Hoch vom 23.8.21 bei 152,65 Euro in einer Bandbreite von 138 Euro bis 150 Euro gehandelt. Nachdem die Aktie ab der zweiten Novemberhälfte von 150 Euro bis Anfang Dezember auf bis zu 137 Euro zurückgefallen war, konnte sie sich in den vergangenen Tagen im Bereich von 140 Euro stabilisieren.

Nach der Heraufstufung der Deutsche Börse Aktie von „Neutral“ auf „Buy“ mit einem Kursziel von 165 Euro durch die UBS, setzte sich die Aktie im frühen Handel des 21.12.21 mit einem Kursplus von knappen 3 Prozent an die Spitze der DAX-Werte. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen wieder dem oberen Rand der seit Monaten bestehenden Handelsspanne bei 150 Euro annähern, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.