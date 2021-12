Ich gehe ausführlich auf die zu erwartenden Änderungen durch die neue Geldpolitik in den USA ein. “Zinswende” lautet der Begriff, der in den kommenden Monaten, vielleicht Quartalen, Bestandteil der Diskussionen sein wird. Haben wir die Zinswende bereits vollzogen? Und wenn ja, welche Aktien sollte man meiden, welche kann man besitzen? Eines steht fest: Im Umfeld steigender Zinsen müssen wir deutlich selektiver bei der Aktienauswahl sein.

Die USA gehen nun mit großen Schritten auf eine Normalisierung der Geldpolitik zu. Zinserhöhungen für das kommende Jahr gelten als sicher und entsprechend bereiten sich Anleger darauf vor. Wir kommen also in eine Phase der Zinsanhebungen, auch wenn dies im Euroland von der EZB noch ignoriert wird. Auch europäische Anleger werden sich bereits jetzt auf diese Marktphase vorbereiten, beziehungsweise sind bereits dabei.

Steigende Zinsen versetzen viele Anleger in Angst und Schrecken. Insbesondere junge Anleger, die in besonders volatile Aktien spekulierten, haben schwache Nerven und werden in ihrer Angst auch sehr schnell bestätigt. Denn je höher das Bewertungsniveau von Aktien, desto volatiler die Aktie. Und gerade Aktien mit hohem Bewertungsniveau leiden in der ersten Phase der Zinsanhebungen.

Ich habe den Effekt bereits mehrfach hier im Heibel-Ticker beschrieben: Die Bewertung von Wachstumsunternehmen beruht zu einem sehr großen Teil auf den Einnahmen, die in der fernen Zukunft erwirtschaftet werden. Die in der Zukunft erwarteten Einnahmen werden für die Wertberechnung auf den heutigen Zeitpunkt “abdiskontiert”. Je höher das Zinsniveau, desto größer der Effekt der Abdiskontierung. In einem Nullzinsumfeld sind Einnahmen des Jahres 2030 mehr wert als im Umfeld einer Inflationsrate von 5%. Die Kaufkraft der zukünftigen Einnahmen sinkt.

Daher werden alle Aktien, deren Bewertung zu einem Großteil auf zukünftigen Einnahmen beruhen, derzeit ausverkauft. Kurs/Umsatz-Verhältnisse von 5, 10 oder gar 50 werden nicht mehr toleriert. Anleger schauen nur noch auf die Kurs/Gewinn-Verhältnisse (KGV), die möglichst in einem guten Verhältnis zur Wachstumsgeschwindigkeit stehen sollten. Die Highflyer der Corona-Zeit haben es daher nun schwer, auch wenn Omikron nochmals stärkere Kontaktbeschränkungen erfordern sollte.

Daraus dürfen wir jedoch nicht ableiten, dass die Konjunktur einbricht. Die Wirtschaft besteht nicht nur aus Startups und SPACs. Unternehmen mit niedrigem KGV und stabilem Geschäft werden profitieren. Insbesondere diejenigen Unternehmen, die den Preis für ihr Produkt der Inflation anpassen können, werden keine Probleme haben. Daher wenden sich Anleger nunmehr diesen Unternehmen zu.