Um mit dem FNG-Siegel ausgezeichnet zu werden, müssen ESG-Fonds strikte Mindestanforderungen erfüllen. Tabu sind Investments in Atomkraft*, Kohlebergbau*, bedeutsame Kohleverstromung**, Fracking*, Ölsande* sowie Waffen und Rüstung* (*=Fünf-Prozent-Umsatztoleranz; "kontroverse Waffen" sind vollständig ausgeschlossen; **= 25-Prozent-Umsatztoleranz).

Gegenüber wallstreet:online stellte Thelen klar: "Nachhaltigkeit ist für uns nicht verhandelbar. Daher beziehen wir bei jeder Investitionsentscheidung ESG-Kriterien in unseren Analyseprozess mit ein. Wir sind überzeugt, dass nur nachhaltige Unternehmen langfristig in der Lage sein werden, erfolgreich zu sein und entsprechende Renditen für Investoren zu kreieren."

Außerdem müssen Anbieter Transparenzkriterien berücksichtigen und mittels normbasierten Screenings sicherstellen, dass ihre Anlagen nicht gegen den UN Global Compact, eine global gültige Norm im Bereich Arbeits- & Menschenrechte, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung, verstoßen. Weiterhin müssen "alle Unternehmen des jeweiligen Fonds komplett auf Nachhaltigkeits-Kriterien hin analysiert werden und das Produkt eine explizite Nachhaltigkeits-Strategie vorweisen".

Besonders nachhaltige Investmentfonds, "die sich in den Bereichen 'institutionelle Glaubwürdigkeit', 'Produktstandards' und 'Impact' (Titelauswahl, Engagement und KPIs) besonders hervorheben" können in einem Stufenmodell mit bis zu drei Sternen ausgezeichnet werden. In diesem Jahr erhielten 66 von 257 getesteten ESG-Fonds ein FNG-Siegel mit drei Sternen. Thelens Fonds ist allerdings nicht darunter: Der 10xDNA Fonds erhielt null Sterne.

Der 10xDNA Fonds enthält bislang 20 wachstumsstarke Tech-Aktien. Das Fondsvolumen liegt bei mehr als 87 Millionen Euro. Innerhalb von drei Monaten verlor der Fonds rund 3,6 Prozent, was wegen der jüngsten Talfahrt bei Tech-Aktien jedoch kaum verwundert.