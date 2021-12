Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse befindet sich die Broadcom-Aktie (ISIN: US11135F1012) nun an einer entscheidenden Hürde. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Broadcom-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Seit Anfang Oktober 2021 hat sich dieser Rally beschleunigt. Nach den letzten Quartalszahlen, die das Unternehmen am 09. Dezember nachbörslich veröffentlicht hat, gab es einen Sprung auf ein Hoch bei 644,75 USD. In den letzten Tagen konsolidierte der Wert auf hohem Niveau seitwärts und fiel dabei in das Aufwärtsgap vom 10. Dezember zurück, schloss es aber nicht. Gestern kratzte der Wert am Hoch vom 10. Dezember und markierte ein neues Allzeithoch bei 646,09 USD.