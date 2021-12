Am 10.12.21 wurden die Aktien der Daimler Truck Holding (ISIN DE000DTR0CK8) an der Börse eingeführt, allerdings nicht im Rahmen eines klassischen Börsengangs oder IPOs, sondern als Spin-off der Daimler AG, d.h. die Altaktionäre erhielten für jeweils 2 Daimler Aktien eine junge Aktie zugeteilt. Der erste Kurs wurde mit 28 Euro festgestellt, im Hoch notierte die Aktie seither auf 33 Euro. Auf Basis der aktuellen Notierung von 30,50 Euro errechnet sich eine Marktkapitalisierung von 25,8 Mrd. Euro. Der neu entstandene LKW- und Bus-Pure-Play umfasst die Marken Mercedes Benz, BharatBenz, FUSO, Freightliner, WesternStar und Thomas Built Buses und Setra. Wer defensiv in den konjunktursensitiven Wert defensiv einsteigen will, kann mit Discount-Zertifikaten attraktive Seitwärtsrenditen erzielen – bislang hat nur die DZ Bank eine Produktpalette begeben.

Discount-Strategien mit Fälligkeit im März 2022