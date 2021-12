Es sind die Visionäre, die mit einer genialen Geschäftsidee aufwarten, unermüdlich an deren Entwicklung arbeiten und – gut für Investoren - in vielen Fällen mit ihren innovativen Unternehmen an die Börse gehen, um dem Geschäft weiteren Auftrieb zu verleihen.

Tesla, Amazon, Apple, Fortinet, iRobot. Diese Aktien, die sich im Kurs über die Jahre vervielfacht haben, haben etwas gemeinsam - sie alle wurden von ihren Gründern zum Erfolg geführt. Von Visionären, die es vermochten, einen Bedarf zu wecken für Produkte und Lösungen, die bis dahin noch gar nicht erfunden waren. Von verrückten Professoren, die jede Einzelheit ihres Produktes kennen und in ihrem Perfektionismus aufgehen. Dass sich diese Leidenschaft meist auch positiv auf den Aktienkurs auswirkt, wird im folgenden Chart deutlich.

Die starke Kursperformance kommt nicht von ungefähr

Schließlich hat man es als Aktionär von gründergeführten Unternehmen nicht mit einem egoistischen und kurzfristig agierenden CEO zu tun, der mehr darauf bedacht ist, sich eiligst selbst die Taschen zu füllen, anstatt zum Wohle aller Beteiligten das Unternehmen langfristig durch Höhen und Tiefen zu führen.

Im Gegensatz dazu bleibt der Blick vom Gründer am Steuer stets auf die Ferne, also den langfristigen Erfolg, gerichtet. Die treibende Kraft ruht also im sorgsamen Umgang des Gründers mit seinem Unternehmen bzw. seinem ‚Baby‘.

Aber auch die Tatsache, dass dieser in der Regel eine nicht unerhebliche Anzahl an Aktien vom eigenen Unternehmen hält, stellt in finanzieller Hinsicht ebenso eine starke Triebfeder dar. So weiß man sich in der Regel auch als Aktionär eines gründergeführten Unternehmens in guten Händen.

Ein Hoch auf eine reife Aktionärskultur

Der Börsenboom sorgt indes dafür, dass immer mehr Visionäre mit ihren Ideen den Sprung an die Börse und - dank auskömmlicher IPO-Einnahmen - auf die internationalen Märkte schaffen. Kein Wunder, dass Megakonzerne wie Tesla, Amazon, Google , Microsoft und Apple gerade in den USA geboren wurden. Die starke Aktionärskultur in den Staaten und die dadurch vergleichsweise einfache Kapitalbeschaffung hatte beim durchschlagenden Erfolg der Techies einen nicht unerheblichen Einfluss.

Der Siegeszug des Internets, mithilfe dessen heute neue Märkte schneller erschlossen werden können als dies früher der Fall war, sorgt zudem dafür, dass Gründer-CEOs wesentlich länger an Bord bleiben und die Geschicke des Unternehmens leiten können, als dies im 20. Jahrhundert der Fall war.

Unterm Strich zählt die Rendite

Das mag sich alles recht schlüssig und nachvollziehbar anhören. Aber an der Börse zählt letztlich das, was am Ende dabei für Investoren rauskommt. Aber auch in Sachen Performance zeigen sich gründergeführte Unternehmen tendenziell besser als ihre nicht von Gründern geführten Pendants mit einer beispielsweise massiven Outperformance im schwankungsreichen Jahr 2020. Doch auch auf lange Sicht zeigt sich eine bessere Performance, wie verschiedene Studien darlegen.

Gerade in Sachen Forschung & Entwicklung zeigen sich solche Unternehmen besonders ausgabenfreudig, was sich einer Studie der Purdue University zufolge in 31 Prozent mehr Patenten überträgt. Einer Studie von Schroders aus dem Jahr 2017 zufolge wendeten die damals beobachteten gründergeführten Unternehmen sogar gut sieben Mal so viel Mittel für die Forschung auf wie die Konkurrenz, investierten mehr Geld in die Verbesserung der eigenen Strukturen und wiesen unterm Strich auch eine bessere Kursentwicklung und höhere Wachstumsraten aus.

Wasser in den Wein

Wie immer im Leben gibt es natürlich auch in dieser Kategorie schwarze Schafe, glücklicherweise aber auch Anhaltspunkte, um dies frühzeitig zu erkennen. Worauf Anleger achten sollten, erfahren Sie im vollständigen Artikel bei Cashkurs. Die Gründer oder die Gründerfamilien haben darüber hinaus auch noch weitere bilanzielle Tricks zur Auswahl, um Geld aus ihren Unternehmen zu quetschen.

„Was heißt das konkret für mich!?“

Die Vorzüge gründergeführter Unternehmen liegen klar auf der Hand und stellen einen attraktiven ‚weichen‘ Faktor in der fundamentalen Aktienanalyse dar. Durch die tendenziell höheren Forschungsausgaben sollten zudem gerade Unternehmen aus innovativen Branchen auch in Zukunft technologisch federführend in ihrer Sparte bleiben, was sich möglicherweise auch positiv auf die Aktienkurse auswirken könnte.

Christof von Wenzl

Hinweis:

Hierbei handelt es sich um keine Anlageempfehlung oder Anlageberatung!

Dieser Artikel erschien zuerst auf Dirk Müllers Cashkurs.com und wurde Christof von Wenzl verfasst. Dort finden Sie die ausführliche Version inklusive anschaulicher Grafiken.

