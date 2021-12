Nein, eine richtige Weihnachtsrallye wird das nicht mehr. Es geht jetzt für Anleger darum, die Risiken, die in den nächsten Wochen und Monaten die Märkte im Griff haben werden, abzuschätzen und einzukalkulieren — Omikron, Inflation und Zinserhöhungen könnten die Börsen zumindest kurzfristig erschrecken. Also was jetzt? Umschichten, verkaufen oder gar zukaufen? Oder erst einmal die Hände vorm Kamin in den Schoß legen und den Glühwein warm halten?

Thomas Meyer zu Drewer, Head of Public Distribution bei Lyxor International Asset Management S.A.S. Deutschland, nimmt Stellung zur Frage, wie Anleger das Beste aus der derzeitigen Marktsituation voller Unsicherheiten machen können. Meyer zu Drewers Gastbeitrag in vollem Wortlaut ist ein Plädoyer für eine Anlagestrategie, bei der sich Ausdauer und Stetigkeit auszahlen könnten: