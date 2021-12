Insgesamt lässt sich ein langfristiger Aufwärtstrend bei Nike erkennen, auch der Corona bedingte Knick vermochte den Trend nicht nachhaltig zu brechen und führte bis Anfang November auf frische Rekorde um 179,10 US-Dollar aufwärts. Die letzten Wochen waren allerdings von Gewinnmitnahmen geprägt, am Montag fiel die Akte in den Bereich der markanten Unterstützung bestehend aus dem EMA 200 um 155,00 US-Dollar zurück. Die nachbörsliche Kursreaktion mit einem Anstieg von knapp vier Prozent könnte an dieser Stelle für einen kurzfristigen Boden sorgen und weitere Gewinne auf Sicht der nächsten Tage sichern.

Rebound am EMA 200

Die vorbörsliche Reaktion lässt bereits einen deutlichen Kurssprung erkennen, Zugewinne an den EMA 50 bei 165,76 US-Dollar und darüber an die aktuellen Rekordhochs bei 179,10 US-Dollar könnten auf Sicht der nächsten Tage bevorstehen und würden sich für ein sehr kurzfristiges Long-Investment beispielshalber über das Faktor Zertifikat Long auf Nike WKN VQ99N3 mit einem fest eingebauten Hebel von 4,0 anbieten. In ein bärisches Szenario müsste die Nike-Aktie klar unterhalb der Unterstützungszone zwischen 147,95 und 154,03 US-Dollar abrutschen. In diesem Sinne könnten noch einmal die Frühjahreshochs um 125,44 US-Dollar angesteuert werden.