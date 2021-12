Die Zukunft des volatilen Bitcoin ist ungewiss, aber ein Wissenschaftler hat nun davor gewarnt, dass die beliebteste Kryptowährung der Welt in naher Zukunft aussterben könnte. Eswar Prasad, Professor für internationale Handelspolitik an der Cornell University, sagte in der CNBC-Sendung "Squawk Box Europe": "Bitcoin selbst wird sich nicht mehr lange halten."

Der Ökonom hat sich in seinem preisgekrönten neuen Buch "The Future of Money: How the Digital Revolution Is Transforming Currencies and Finance" mit der Zukunft des Geldes im Zeitalter der Digitalisierung auseinandergesetzt.