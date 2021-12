Wir weisen darauf hin, dass Li-Metal sich noch im Entwicklungsstadium befindet und als solches gegebenenfalls eine riskante Spekulation darstellt. Ein Transkript des Interviews ins Deutsche finden Sie zur Information im Folgenden:

Li-Metall: Wir sind in einem absoluten Boommarkt

0:22: Björn Junker: Der Mobilitäts- und Batteriemarkt boomt und ein Ende dieses Megatrends ist nicht in Sicht. Das Unternehmen, mit dem wir heute sprechen, heißt Li-Metal und entwickelt Technologien für die nächste Generation von Lithium-Ionen-Batterien. Wir sprechen mit Tim Johnston, Mitbegründer und Direktor. Herzlich willkommen, Tim.

0:40: Tim Johnston: Guten Morgen!

0:46: Björn Junker: Tim, schön mit Ihnen zu sprechen. Bevor wir über Ihr neuestes, sehr aufregendes Projekt namens Li-Metal sprechen, erzählen Sie uns doch bitte ein wenig über Sie und Ihre Rolle im Unternehmen.

0:59: Tim Johnston: Ja, kein Problem. Ich bin Maschinenbauingenieur und CFA-Charterholder. Ich hatte das Vergnügen, seit den späten 2000er Jahren im Bereich der Lithiummaterialien und der Batterietechnologie zu arbeiten. Ursprünglich begann ich meine Karriere bei einem großen Ingenieurbüro, das Kunden bei der Entwicklung von Lithiumanlagen und batteriebezogenen Projekten auf der ganzen Welt unterstützte. Aber ich verließ dieses Unternehmen im Jahr 2016, um in den letzten Jahren eine Reihe neuer Unternehmungen zu starten. Eines der bedeutendsten Unternehmen außerhalb von Li-Metal, über das wir gleich sprechen werden, ist LI-Cycle. LI-Cycle ist Nordamerikas größter Recycler von Lithium-Ionen-Batterien (NYSE gelistet mit 1,5 Mrd. US-Dollar Bewertung).

1:46: Ich habe dieses Unternehmen zusammen mit meinem Mitgründer RJ Kocher aufgebaut. Wir haben die Technologie von Grund auf entwickelt, sie kommerzialisiert, das Unternehmen Anfang dieses Jahres in den USA an die Börse gebracht und im Rahmen des Ausführungsplans für den Aufbau der Infrastruktur, die das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien unterstützen soll, erfolgreich über 550 Millionen Dollar beschafft. Das ist ein Beispiel, an dem ich beteiligt war, aber Li-Metal ist ein Unternehmen, über das wir jetzt ein wenig ausführlicher sprechen werden.

2:18: Björn Junker: Nun, wie ich schon sagte oder in meiner Einleitung angedeutet habe, boomt die Lithium- und Batteriebranche und fast jeder Analyst, den Sie nennen wollen, erwartet sehr starke Wachstumsraten. Ein Thema, das bei den meisten Kleinanlegern nicht im Vordergrund steht, zumindest noch nicht, sind Lithium-Ionen-Batterien der nächsten Generation. Bitte erklären Sie uns, was dieser Begriff bedeutet oder was Sie darunter verstehen und wie dies aussieht, d.h., wann werden diese Batterien auf den Markt kommen, wer entwickelt sie. Was wären die Vorteile, und natürlich würden wir gerne etwas über das Marktpotenzial erfahren.

2:53: Tim Johnston: Ja, natürlich. Das, was wir als Batterien der nächsten Generation bezeichnen, ist die Weiterentwicklung der Lithium-Ionen-Batterie, die wir heute verwenden. Einer der Hauptvorteile dieser Batterien der nächsten Generation ist die höhere Energiedichte. Sie haben auch zusätzliche Vorteile, wie z. B. eine verbesserte Sicherheit, aber wenn wir von hoher Energiedichte sprechen, was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass man in einer gleich großen Batterie mehr Energie speichern kann als in einer Lithium-Ionen-Batterie. Das ist der Vorteil, da man nur so viel Platz und Möglichkeiten hat, diese Energie in einem Fahrzeug zu speichern, egal ob es sich um ein Elektrofahrzeug handelt, das auf der Straße fährt, oder um ein Fahrzeug, das durch die Lüfte fliegt. Man möchte so viel Energie wie möglich in den Raum und das Gewicht einbringen, um die größtmögliche Reichweite, die besten Leistungsergebnisse und andere Vorteile in Verbindung mit diesen Schlüsselaspekten zu erzielen.

3:54: Tim Johnston: Aus technischer Sicht ist der Hauptunterschied zwischen der sogenannten Lithium-Ionen-Batterie und der Batterie der nächsten Generation die Anode. In einer herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterie haben wir eine Anode auf Grafitbasis, die physikalische Struktur, die die Lithium-Ionen in dieser Struktur speichert. Bei diesen Batterien der nächsten Generation, von denen es verschiedene Typen gibt, handelt es sich um eine metallische Anode. Der Vorteil dabei ist, dass man effektiv mehr Lithium-Ionen in demselben Bereich unterbringen kann, weshalb wir Li-Metal entwickelt haben.

4:27: Björn Junker: Das ist sehr interessant. Was wird der Beitrag von Li-Metal zu diesen Batterien der nächsten Generation im Detail sein? Bitte erzählen Sie uns etwas über die Technologie, die Sie entwickeln.

4:40: Tim Johnston: Als wir uns mit dem Problem der Batterien der nächsten Generation befasst haben, waren die Kosten für diese neue Anode eines der ersten Probleme, das wir erkannt haben. Wenn wir über den Rest der Batterie nachdenken, ist sie sehr ähnlich, die Kathode ist im Wesentlichen die gleiche wie bei der Lithium-Ionen-Batterie, es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Elektrolytmaterialien, die verwendet wurden, aber das Anodenmaterial, die traditionelle Art, über Batterien der nächsten Generation nachzudenken, war weitgehend auf die Verwendung von Lithiumfolien ausgerichtet. Damit meine ich, dass man einen Lithiumblock nimmt, ihn extrudiert und dann sehr, sehr dünn auswalzt. Die Herausforderung besteht darin, dass man es nur begrenzt dünn auswalzen kann und es ein sehr teures Verfahren ist. Als wir uns das ansahen, stellten wir fest, dass die Kosten für die Rohstoffe im Verhältnis zum Endprodukt der Anode aufgrund der hohen Herstellungskosten um fast eine Größenordnung steigen.

5:35: Was Li-Metal macht, ist, dass wir unseren eigenen Prozess und unsere eigene Technologie entwickelt haben, um eine Anode zu entwickeln, die effektiv eine analoge Anode ist. Sie verhält sich genauso wie die herkömmliche Anode auf Lithiumfolienbasis, hat aber den Vorteil, dass sie weniger Lithium enthält und wir sie viel schneller und kostengünstiger herstellen können als die herkömmliche Folie. Wie viel billiger? Wir sind bei den Kosten der Anode im Vergleich zu den herkömmlichen Lithiumfolienanoden effektiv um eine Größenordnung zurückgegangen. Damit liegt diese Anode in einer ähnlichen Preisklasse wie die herkömmliche Grafitanode für Lithium-Ionen-Batterien, was die Festkörperbatterien jetzt kommerziell wettbewerbsfähig mit der herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterie macht, während sie gleichzeitig all die verbesserten Eigenschaften aufweisen, über die wir vorhin gesprochen haben.

6:27: Björn Junker: Nun, das klingt auf jeden Fall nach großen Vorteilen. Jetzt sprechen wir darüber, wie Sie diese Technologien entwickeln oder auf dem Weg zur Kommerzialisierung dieser Technologien sind. Wo befinden Sie sich auf diesem Weg und welche Schritte sind noch notwendig, um dorthin zu gelangen?

6:49: Tim Johnston: Wir entwickeln diese Technologie nun schon seit einigen Jahren, und es ist uns gelungen, von der Konzeptebene über die Prototyp- und Testphasen zu gehen. Wir konnten mit mehreren Herstellern von sogenannten Festkörperbatterien oder Batterien der nächsten Generation dies validieren. Die Funktionsfähigkeit, die technische Realisierbarkeit des Produkts, das wir herstellen, und wir sind jetzt dabei, sowohl das Anodengeschäft, worauf wir gleich noch näher eingehen werden, als auch die Metallseite des Geschäfts zu erweitern. Heute installieren wir unsere erste halb-kommerziellen Anodenanlage. Sie befindet sich in Rochester, New York, und soll bis Ende des Jahres in Betrieb genommen werden.

7:37: Björn Junker: Nun ja. Sie haben es ja schon angedeutet. Es geht nicht nur um die neue Art von Anoden, sondern auch darum, dass Sie ein neues Verfahren zur Herstellung Ihres eigenen Lithiummetalls erfunden oder entwickelt haben, das zudem noch umweltfreundlicher ist. Können Sie uns darüber etwas erzählen?

7:57: Tim Johnston: Ja, auf jeden Fall. Die herkömmliche Methode zur Herstellung von Lithiummetall basierte auf einer sehr alten Technologie zur Herstellung von Natriummetall. Und der Hauptnachteil dieses Prozesses ist eigentlich zweierlei. Der erste ist, dass das wichtigste Ausgangsmaterial Lithiumchlorid ist. Lithiumchlorid ist im Vergleich zu den traditionellen Lithiumchemikalien wie Lithiumcarbonat und Lithiumhydroxid weniger häufig verfügbar. Der andere große Nachteil ist, dass bei der Elektrolyse, dem Verfahren zur Aufspaltung des Lithiumchloridmoleküls zur Lithiumgewinnung, fünf Tonnen Chlorgas für jede Tonne Lithium anfallen. Wenn man also von Effizienz spricht, ist es ein relativ ineffizientes Verfahren zur Herstellung von Lithiummetall.

8:49: Chlorgas ist natürlich hochgiftig, korrosiv und schwierig zu handhaben. Wir haben versucht und konnten zeigen, dass wir Lithiumkarbonat, das heute immer noch die am häufigsten produzierte Lithiumchemikalie der Welt ist, nehmen können, und wir können dieses Lithiumkarbonat mit einem ähnlichen Verfahren, aber mit einigen entscheidenden Unterschieden, aufspalten und das Lithiummetall mit einem sehr hohen Reinheitsgrad herstellen, ohne dass Chlorgas anfällt. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Energie, die für die Aufspaltung des Moleküls von Lithiumcarbonat zu Lithiummetall benötigt wird, im Vergleich zu Lithiumchlorid zu Lithiummetall etwa 30 % geringer ist.

9:36: Wir haben also eine Netto-Kostenersparnis, wir haben eine umweltfreundlichere Lösung, und das Wichtigste für unser Anodengeschäft ist, dass wir dadurch direkten Zugang zum Lithiummetallmarkt haben. In der Realität gibt es heute weltweit nur etwa ein halbes Dutzend verschiedener Hersteller von Lithiummetall. Sie sind größtenteils mit Nuklearstaaten verbunden, da Lithiummetall lange Zeit hauptsächlich für die nukleare Verteidigungsindustrie verwendet wurde. Daher ist das Angebot begrenzt, die Kosten sind sehr hoch, und jetzt sind wir in der Lage, die Lithiummetallproduktion direkt in die Anodenproduktion für diese Batterien der nächsten Generation zu integrieren.

10:20: Björn Junker: Das hört sich sehr interessant an, und natürlich wünscht sich jeder eine hohe Effizienz bei geringeren Kosten, da bin ich mir sicher. Was sind also Ihre nächsten Schritte, was können wir von Li-Metal im Jahr 2022 und darüber hinaus erwarten?

10:34: Tim Johnston: Ja, einer der Vorteile, wenn man früh in diesem Bereich ist, ist, dass wir in der Lage waren, die Infrastruktur für eine lange Zeit aufzubauen. Wie ich bereits sagte, sind wir dabei, unsere neue halbkommerzielle Anlage in Rochester, New York, in Betrieb zu nehmen. Wir sind auch dabei, eine Demonstrationsanlage für unsere Lithiummetallproduktion hier in Ontario, Kanada, zu errichten. In den nächsten Monaten werden Sie also mehr und mehr Produkte von Li-Metall sehen, was wirklich wichtig ist, da die verschiedenen Batteriehersteller der nächsten Generation derzeit nach diesen sehr wichtigen Materialien suchen, um sich bei ihren Kunden zu qualifizieren, d. h. vor allem bei den Automobilkunden in den nächsten Jahren. Unser Ziel ist es also, in ihre Lieferkette eingebettet zu werden und ein wesentlicher Bestandteil der Lieferung dieser Batterien der nächsten Generation zu sein, die wir alle in den nächsten Jahren nutzen werden.

11:32: Björn Junker: Das ist gut. Es gibt auch viele Neuigkeiten, auf die man sich hoffentlich freuen kann. Nun, wie Sie sagten, sind Sie auf Ihrem Weg schon relativ weit fortgeschritten, obwohl Sie noch nicht sehr lange als Li-Metals gelistet sind. Dennoch liegt die Marktkapitalisierung des Unternehmens bei den aktuellen Kursen bei etwa 310, 312 Millionen kanadischen Dollar. Das ist eine ziemlich hohe Bewertung für ein neues Entwicklungsunternehmen, das in vier Jahren mit der kommerziellen Produktion beginnen will, das ist Ihr Ziel. Sagen Sie unseren Zuhörern, warum Sie diese Bewertung Ihrer Meinung nach für gerechtfertigt halten und warum Sie noch mehr Potenzial sehen?

12:13: Tim Johnston: Wir befinden uns in einem riesigen Wachstumsmarkt, was die Nachfrage nach dem, was wir produzieren, angeht. Letztendlich ist Li-Metal in der Lage, sich wesentliches geistiges Eigentum, Geräte und operatives Wissen über eines der Schlüsselmaterialien zu sichern, das in diese Batterien der nächsten Generation einfließt. Diese Batterien der nächsten Generation bieten erhebliche Vorteile gegenüber den etablierten Lithium-Ionen-Batterien, wie z. B. eine höhere Energiedichte und einen sichereren Betrieb, und wir sind bestrebt, ein wesentlicher Teil dieser Lieferkette zu sein.

12:47: Wenn man sich den gesamten zugänglichen Markt ansieht, während diese Batterien kommerzialisiert werden, spricht man von einem Markt, der mit einer Rate von zig Milliarden Dollar pro Jahr an Produktionsbedarf wächst. Wir sehen dies also als den Anfang, als eine Zeit, in der das Geschäft entwickelt wird, damit wir das IP-Portfolio ausbauen und uns diese wichtigen langfristigen Kunden sichern können. Und wir generieren ein Geschäft, von dem wir glauben, dass es eine lange Zukunft mit großem Ertragspotenzial hat.

13:18: Björn Junker: Okay. Vielen Dank, das klingt nach einer perfekten Schlussbemerkung, und wir werden uns sicher später über Ihre Fortschritte informieren. Wahrscheinlich nächstes Jahr. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und viel Glück.

13:30: Tim Johnston: Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein durfte.

