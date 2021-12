DAX update

Was der Marktteilnehmer am meisten fürchtet ist Unsicherheit und die damit einhergehende Angst. Die Geschichte, nicht nur an der Börse, lehrt aber, dass Angst schon immer ein schlechter Ratgeber gewesen ist, weshalb dieses Sprichwort sicher entstanden sein mag. Mit Angst an der Börse zu agieren, ist daher gewiss nicht der richtige Weg. Dies bedeutet nicht, dass man sorglos vorgehen sollte. Eine gesunde Mischung aus Respekt und sinnvoller Vorkehrung sollte zum gewünschten Erfolg, nämlich Gewinne an der Börse führen. So kann die Technische Analyse nicht vor Verlusten schützen, diese aber nachweislich verringern. Dass der DAX erneut unter kräftigen Druck geraten ist, war so nicht vorhersehbar. Die wichtige Unterstützung, an der der DAX nun gehalten hat und zur Erholung angesetzt hat, konnte man allerdings schon seit Monaten erkennen. Auch wenn das Halten an dieser Marke nicht sicher war, gab es doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der Markt hier drehen könnte. Dieses Halten ist damit auch zur Chance geworden, dass nach den Feiertagen eine weitere Kaufbereitschaft herrschen könnte.

S&P500 – US-Anleger sind offenbar mutiger

Der S&P500 hat ebenfalls eine Korrekturbewegung vollzogen und ist in den Bereich seiner Unterstützungszone gefallen. Die Gegenbewegung wurde mit einer Hammer-Formation gestartet. Auch wenn dieser Hammer nur eine sehr kurze Abwärtsbewegung beendet hat, handelt es sich doch um eine Intraday-Stimmungswende, die zumindest einen kurzfristigen neuen Trend generieren könnte. Da die Indikatoren neutral verlaufen, besteht sogar noch die Chance auf ein Erreichen der alten Tops in diesem Jahr. Ein erneutes Abrutschen sollte kurzfristig verhindert werden.

Gold – Gold-Haussen werden aus Angst geboren

Beim Gold kann man derzeit noch keine Angst vor Inflation ablesen. Von einer Hausse ist schon gar nicht die Rede. Ein kurzer Anstiegsversuch wurde sofort wieder im Keim erstickt. Andererseits etabliert sich die Unterstützungszone um 1.760 USD immer mehr. Da auch beim Gold die Indikatoren derzeit nicht wirklich weiterhelfen, dürfte sich auch in dieser Woche kaum eine Änderung einstellen.

